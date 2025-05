¿Billete de 5 pesos? Banxico aclara sobre la imagen que circula en redes

En días recientes, una fotografía de lo que aparentaba ser un nuevo billete de 5 pesos ha generado revuelo en redes sociales, alimentando especulaciones sobre un supuesto lanzamiento oficial por parte del Banco de México (Banxico).

Sin embargo, la institución ya salió a desmentir los rumores: la pieza no tiene valor monetario y fue creada únicamente como un homenaje conmemorativo. Según Banxico, el "billete" fue diseñado para celebrar el quinto aniversario de la Fábrica de Billetes ubicada en Jalisco.

Aunque presenta elementos visuales muy similares a los de un billete real como tinta que reacciona a la luz ultravioleta y el logotipo del banco central, no contiene la palabra "pesos" ni ha sido emitido como moneda oficial.

BANXICO EXPLICA QUÉ PASARÁ CON EL BILLETE DE 5 PESOS

Lejos de ser una nueva denominación, esta pieza es una muestra técnica institucional con fines conmemorativos. Su elaboración empleó materiales y tecnologías auténticas, pero su único propósito fue reconocer el trabajo del personal encargado de la producción del papel moneda en México.

Entre los detalles impresos en el billete se puede leer la leyenda "5º Aniversario Fábrica de Billetes Jalisco", lo que confirma que se trata de un objeto simbólico y no circulante.

VIRALIZAN INFORMACIÓN FALSA SOBRE BILLETE DE 5 PESOS

Las imágenes y videos del billete bajo luz ultravioleta se viralizaron rápidamente, provocando confusión entre usuarios que asumieron que Banxico estaba por introducir un billete de baja denominación.

La falta de contexto y la reproducción masiva del contenido en redes sociales ayudaron a propagar esta desinformación. Este caso es un ejemplo más de cómo una imagen aparentemente creíble puede generar caos informativo si se difunde sin la debida verificación.

El Banco de México ha sido claro en que no se ha emitido ningún nuevo billete de 5 pesos. La pieza en cuestión no circulará en bancos ni cajeros, y no puede utilizarse para realizar pagos. Es simplemente un homenaje interno para conmemorar un logro institucional.

Así que, si ves este billete en redes sociales o incluso en físico, ya lo sabes: no es dinero, es reconocimiento.