Bachoco se despide de la Bolsa Mexicana de Valores ¿Por qué y cuáles son los cambios que tendrá?

La empresa mexicana Bachoco, con más de 70 años de trayectoria en la industria alimentaria y posicionada como uno de los 10 mayores productores de pollo en el país, anunció su salida definitiva de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Como parte de este proceso, la compañía realizará el pago anticipado de sus certificados bursátiles de largo plazo, identificados con la clave "BACHOCO 22", y promoverá su cancelación en el Registro Nacional de Valores.

COMUNICADO DE BACHOCO

En un comunicado emitido en la BMV, la empresa declaró: "Bachoco, líder nacional en la producción y comercialización de productos avícolas y otros alimentos, informa que ha decidido dejar de mantener valores cotizados en el mercado".

De acuerdo con el aviso, la amortización anticipada se llevará a cabo de forma voluntaria el próximo 9 de julio, conforme a las disposiciones legales vigentes.

¿POR QUÉ BACHOCO SE RETIRA DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES?

Este movimiento representa la culminación de un proceso de desliste que inició en marzo de 2022, cuando la familia Robinson Bours, fundadora y principal accionista, manifestó su intención de adquirir las acciones de la firma que aún estaban en manos de terceros, incluidos los American Depositary Receipts (ADRs) listados en la Bolsa de Nueva York (NYSE).

Bachoco dejó de cotizar en enero de 2024, momento en el que sus acciones tenían un valor de 85 pesos.

Con este paso, la empresa ya no tendrá valores disponibles en el mercado público, sumándose a una tendencia que incluye a compañías como Grupo Lala, Grupo Sanborns, Aeroméxico y recientemente Grupo México Transportes.

¿QUÉ IMPLICA LA SALIDA DE BACHOCO DEL MERCADO BURSÁTIL?

La decisión de dejar de cotizar en bolsa conlleva varias consecuencias clave:

Mayor flexibilidad operativa: Bachoco podrá enfocarse en decisiones estratégicas sin la presión de cumplir con expectativas de inversionistas públicos o la volatilidad del mercado .

podrá enfocarse en sin la presión de cumplir con expectativas de inversionistas públicos o la . Menor carga regulatoria: Al no estar sujeta a las normas del mercado bursátil , la empresa se libera de múltiples obligaciones de reporte financiero y transparencia.

Al no estar sujeta a las , la empresa se libera de múltiples obligaciones de y transparencia. Mayor control sobre su capital: La empresa podrá manejar su estructura accionaria sin la influencia de accionistas externos o institucionales.

No obstante, también implica menor visibilidad pública, ya que Bachoco ya no estará obligada a divulgar periódicamente sus resultados financieros. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre las razones de esta decisión, la compañía afirma que se trata de una "estrategia corporativa más amplia".

Este movimiento, cada vez más frecuente en el panorama bursátil mexicano, refleja un entorno en el que múltiples empresas optan por operar fuera de la esfera pública para ganar control, eficiencia y discreción en sus operaciones.