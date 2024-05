Amazon pone en rebaja estos productos de skin care para el Día de las Madres 2024

Esta semana es el Día de las Madres y Amazon se une a esta celebración con varios descuentos en artículos de diferentes marcas que de seguro podrán sorprender a mamá en esta fecha tan especial.

En caso de que no aún no hayas comprado su regalo y no sepas qué obsequiarle, puedes tomar en cuenta estas ofertas que puedes realizar en línea y que están disponibles durante estos días previos al 10 de mayo.

El cuidado de la piel ha incrementado su popularidad los últimos años y qué mejor manera de consentir a mamá con productos de gran calidad para que pueda brindarle momentos de relajación y tiempo para ella misma.

Amazon tiene increíbles descuentos y rebajas en el departamento de cuidado de la piel que pueden ser una excelente opción para regalarle a mamá en su día, los cuales van desde los 70 a los 300 pesos.

PRODUCTOS DE SKIN CARE EN AMAZON

Garnier Express Aclara Crema de Ojos para Reducción Ojeras con Vitamina C + Niacinamida + Cafeína, presentación de 15 mililitros, con un precio de 101 pesos.

L'Oréal Paris Serum de Ojos Anti Líneas de Expresión Revitalift Ácido Hialurónico, presentación de 20 mililitros, tiene un descuento del 40 por ciento y puedes adquirirlo a tan solo 190 pesos.

Nivea Cellular Lunminous 630 Antimanchas Fluido Facial Aclarador de Piel FPS50, de 40 mililitros. Enriquecido Con Ácido Hialurónico y Vitamina E para una Piel Luminosa sin manchas por Edad, Solares ni Hormonales, con un costo de 211.50 pesos.

Bloqueador solar FPS 50+, no Grasoso para Todo Tipo de Piel, en presentación de 50 mililitros, tiene un precio de 210.28 pesos.