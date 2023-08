Yeri Mua se declara enamorada de un finalista de LCDLF

La popular Yeri Mua sorprendió una vez más a su extenso séquito de seguidores al revelar, durante una emocionante transmisión en directo, que experimenta una intensa atracción hacia Sergio Mayer, reconocido actor y participante destacado de La Casa de los Famosos México.

En esta ocasión fue Yeri Mua, quien llamó la atención al compartir sus pensamientos acerca de Sergio Mayer, reveló sorprendentemente una intensa atracción hacia él, a pesar de la marcada diferencia de edad.

En medio de una transmisión en directo, Yeri Mua reveló un detalle intrigante, aunque generalmente encuentra atracción en hombres más jóvenes, ha hecho una excepción notable en el caso de Sergio Mayer.

La influencer compartió que, a pesar de la disparidad generacional que los separa, percibe a Sergio Mayer, el controvertido concursante de La Casa de los Famosos, como un individuo sumamente atractivo.

Incluso, en tono jocoso, planteó la idea de un posible romance, sugiriendo que si las circunstancias fueran diferentes, podría haber una conexión entre ambos.

"Está bien rico el Sergio Mayer, es viejo, rico, sabroso, por su barbita, no sé, cada quien, sus gustos, a mí casi no me gustan los viejos, pero con Sergio Mayer tiene algo", expresó.

Como era previsible, sus declaraciones se propagaron rápidamente en las redes sociales, ya que a pesar de admitir su atracción hacia él, dejó en claro que tiene la percepción de que Sergio Mayer es alguien de personalidad "bastante seria".

SERGIO MAYER NO ESTÁ SOLTERO

El músico y figura política Sergio Mayer se encuentra casado con la actriz Issabela Camil, con quien comparte la paternidad de dos hijas, Antonia y Victoria.

Actualmente Mayer se desempeña como concursante en el programa "La Casa de los Famosos México" y es un miembro destacado del conocido "Team Infierno".

Después de más de dos meses de confinamiento, el programa "La Casa de los Famosos México" llegará a su fin el 13 de agosto, momento en el cual Sergio Mayer podrá reconocer el impacto que ha tenido el programa.