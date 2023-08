Yeri Mua sale del hospital, esto le sucedió

Después de haber sido internada de urgencia a mediados de la presente semana, Yeri Mua ha sido oficialmente dada de alta del centro médico. Esta noticia fue compartida por ella misma en su cuenta de Instagram.

A través de una publicación en sus historias, la influencer creadora de contenido, quien cuenta con una impresionante base de seguidores que supera los 7.2 millones en la plataforma dedicada a la compartición de imágenes, tranquilizó a sus seguidores al informarles que ya se encuentra de vuelta en su hogar.

En el mismo clip, la talentosa originaria de Veracruz mencionó: "Aunque todavía me siento bastante débil, planeo tomar una ducha en breve. Después, me arreglaré un poco, me peinaré y me vestiré para mejorar mi ánimo y comenzar mi proceso de recuperación en mi casa".

Además, Yeri Mua compartió las recomendaciones médicas que deberá seguir durante un periodo determinado: "El reposo es esencial en este momento, y me han impuesto ciertas restricciones en mi dieta. Debo evitar consumir refrescos y jugos; básicamente, se me ha indicado que me mantenga hidratada únicamente con agua simple durante un período prolongado, y que evite por completo el consumo de jugo Boing u otras bebidas similares".

Destaca que antes de salir del hospital, la influencer publicó otra historia donde señaló: "Hoy ya me siento mejor, ojalá me den de alta hoy".

¿Qué le pasó a Yeri Mua?

En sus redes sociales la influencer explicó que tuvo una fuerte infección en las vías urinarias que le provocó ir a parar al hospital.

"No estoy grave, pero estoy respondiendo al tratamiento. Los que no saben que tengo, les platico que me dio una infección en las vías urinarias", reveló.

El susto por el que recibió atención médica es que la infección había subido al riñón y por ello se tuvo que quedar en observación y cuidados de especialistas.