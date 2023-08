Yahritza y su Esencia son "cancelados" por internautas por sus comentarios sobre México

Haber dicho durante una conferencia de prensa "Me gusta más donde vivimos" fue suficiente para que los usuarios de redes sociales decidieran "cancelarlos".



Se trata de la agrupación Yahritza y su Escencia, conformada los hermanos Yahritza, Armando y Jairo, originarios de Yakima, Washington, DC, pero de padres mexicanos.

El grupo se hizo famoso por su estilo de corridos tumbados y sierreño urbano; además de su canción Soy el único, que cuenta con más de 41 millones de reproducciones en YouTube y entró en la lista Billboard Global 200.

Sin embargo, eso no fue suficiente para que las redes sociales estallaran luego de escuchar sus comentarios sobre México durante una entrevista en la Ciudad de México, en especial de su gastronomía.

Y es que durante la charla el guitarrista de la banda, Armando, señaló: "A mí la neta no me gusta mucho la comida de aquí, me gusta de donde venimos, allá en Washington te dan un sabor que sí pica y sabe bueno".

Por su parte, Jairo, el mayor de los hermanos, bajista y quien apenas cuenta con 17 años, indicó que prefiere la comida gabacha, porque no le gusta el chile.

"Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado, casi nada más como chicken, que no tenga chile, no me gusta nada de eso (...) también la soda aquí sabe diferente".

En su turno, Yahritza también dijo que, pese a que México le parece un país bonito, el bullicio de la ciudad no le gusta.

Y la reacción no se hizo esperar, pues los internautas reaccionaron y dijeron que está bien si no les gusta la comida y que no acepten su mexicanidad, entonces que se dedique a tocar country, y el resultado sería distinto, mientras que otros dijeron que está bien que no les guste, pero hay que saber expresarse para no ofender.

