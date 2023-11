Yahritza y su Esencia graban mensaje en inglés a sus seguidores por escucharlos en Spotify ¿Por qué no lo hicieron en español?

Yahritza y su Esencia causaron controversia hace algunos meses debido a una entrevista en la que expresaron su preferencia por la comida estadounidense a pesar de tener raíces mexicanas. Esta situación los llevó al centro de la polémica, y ahora, varios meses después, están nuevamente bajo escrutinio.

El 29 de noviembre se reveló el Spotify Wrapped 2023, permitiendo a los usuarios de la plataforma revisar y compartir su resumen musical anual. Dentro de la aplicación, los melómanos recibieron mensajes en video de los artistas más escuchados durante el año.

Estos mensajes fueron de agradecimiento hacia sus seguidores por haber sido parte de su experiencia musical en el 2023 y por haber aparecido en sus listas de Spotify Wrapped.





ASI FUE EL MENSAJE

¡Los hermanos Martínez sorprendieron a todos en su video de agradecimiento a sus fans al expresarse en inglés a pesar de su estilo musical en español!

"El mensaje comienza con la vocalista de la banda, Yahritza, expresando: 'Hello everyone, we're Yahritza y su Esencia, and we want to thank you for listening to our music. We love you.' ("Hola chicos, somos Yahritza y su Esencia y queremos agradecerles por escuchar nuestra música. Los amamos".

Luego, Mando, el hermano mayor de la agrupación, se une a los agradecimientos en el video.

DONDE VER EL VIDEO

Actualmente, el video solo está disponible en Spotify para aquellos que han posicionado a Yahritza y su Esencia entre los artistas más escuchados de este año dentro de la plataforma de streaming.

Sin embargo, la publicación de este clip podría desencadenar nuevamente críticas hacia los músicos, a pesar de sus múltiples disculpas previas por sus comentarios sobre la comida mexicana."