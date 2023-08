Yahritza y su Esencia critican comida mexicana

La agrupación Yahritza y su Esencia, exponentes de los corridos tumbados, estuvieron de visita en México y en una de las entrevistas señalaron que no les gustó la comida que probaron ni su estancia.

"No me gustó estar escuchando los ruidos de los carros, sirenas de policías o cruz roja, mientras estaba dormida en el hotel", comentó Yaharitza.

Otro de los integrantes, Armando, quien es el mayor de los tres, comentó que le ha tocado estar por más tiempo, pero que no le gusta mucho la comida, que le gusta más donde actualmente residen que es Washington, aseguró que ahí le dan mejor sazón.

Por su parte Jairo, confesó que también siente desagrado por la comida mexicana, ya que es delicado del estómago y los ingredientes que en México se consumen le caen mal, así que agregó que sólo trata de comer pollo.

El músico también externó que hasta las bebidas carbonatadas le saben diferente, ya sea con más azúcar y siente que el gas le quema la garganta.

Luego de que los usuarios conocieran lo que comentaron en entrevistas, los comentarios no se hicieron esperar y rápidamente fueron criticados, asegurando que no deberían visitar México si no les gusta.

"Las peores respuestas que pudieron dar", "A ellos no les importa México, no son de aquí, ellos solo quieren hacer dinero", "Yo soy argentino y la comida mexicana es lo mejor con sus picantes", fueron algunos de los que se pueden leer.

Los cibernautas también echaron la culpa a su representante, quien no los asesoró para que dieran otro tipo de respuestas para no quedaran tan mal con sus fanáticos mexicanos, quienes se han ofendido ante sus respuestas.

La banda está conformada por los hermanos de apellido Martínez, Yahritza de 16 años, Jairo de 18 y Armando de 25 años. Se dieron a conocer en 2022 por subir a la plataforma TikTok una versión del tema "Está dañada" de Iván Cornejo que se hizo viral.

Fue como Ramón Ruiz, director general de Lumbre Music tuvo acercamiento con ellos y firmaron un contrato. Desde ese momento han incursionado profesionalmente con el género de corridos tumbados y han hecho colaboraciones con Banda MS y Grupo Frontera.