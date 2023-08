Yahritza y su Esencia, así se disculparon tras quejarse de la comida mexicana

Yahritza y su Esencia publicaron en sus redes sociales un video para ofrecer disculpas públicamente tras expresarse con comentarios negativos de la comida mexicana, entre otras cosas de su estancia en el país.

Los hermanos músicos, exponentes del género corridos tumbados y quienes han hecho colaboración con Banda MS y Grupo Frontera.

Fue en una entrevista donde cada uno de los integrantes no tuvo más que quejas sobre su estancia en México, sobre la comida, sobre los ruidos, sobre los condimentos de las comidas, entre otros.

Tras hacerse viral el momento en que ellos realizaban comentarios negativos, los usuarios arremetieron contra ellos y ante tal situación, los integrantes de la banda se sintieron muy apenados y decidieron hacer un comunicado público para justificar la manera en que se expresaron.

Primero que nada aseguraron que aman a México, ya que son parte de sus raíces y que su gente viene del país, además que la mayoría de sus seguidores son mexicanos.

"Nosotros amamos a México y a su gente, y ser parte de esa cultura, nosotros no quisimos ofender a nuestra tierra", expresaron en el video.

En el video agradecieron que les hayan hecho saber la molestia que les causaron lo que expresaron con palabras no adecuadas, y se comprometieron a tratar de mejorar su forma de expresarse.

Yahritza y sus hermanos Armando y Jairo se mostraron sumamente apenados, aceptaron su error y reiteraron su amor por México.





