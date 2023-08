Yaharitza cambia de look tras el escándalo

Yahritza Martínez ha captado la atención en plataformas digitales en el transcurso de las últimas horas, ya que en un video que circula exhibe una asombrosa transformación de su imagen, generando un resultado verdaderamente impresionante.

Como resultado de esto, la líder de "Yahritza y su Esencia" ha recibido una gran cantidad de elogios.

Pero este episodio no ha estado exento de controversia, ya que se especula que su intención detrás de este cambio fue disipar los comentarios desfavorables que anteriormente expresó acerca de la cocina mexicana.

A través de la plataforma TikTok fue compartió un video que exhibe la sorprendente metamorfosis de Yahritza Martínez.

Inicialmente, la cantante se muestra vistiendo una chaqueta deportiva con capucha y una sencilla blusa. Su cabello cae libremente y aunque su mirada no se cruza con la cámara, se aproxima para estornudar. Este instante fue hábilmente aprovechado para una transición, en la cual emerge totalmente transformada.

En este nuevo plano, luce un elegante vestido de noche con tirantes, adicionalmente porta maquillaje y accesorios, algo poco común en su estilo habitual. Un peinado impecable realza su imagen, sin que esto implique una pérdida de su distintiva esencia.

La transformación visual de Yahritza generó un notable revuelo en las plataformas de redes sociales, otorgándole a la joven cantante una gran cantidad de elogios por su impactante belleza.

A pesar de esto, las alabanzas no resultaron suficientes para disipar la controversia que la rodea. Los comentarios críticos no tardaron en aparecer, alegando que incluso mediante un cambio en su aspecto físico, los ciudadanos mexicanos no borrarían de la memoria los incidentes controvertidos en los que se vio involucrada.

Hasta el momento se desconoce si el video de Yahritza es de reciente creación o si fue elaborado previamente a la controversia en la que está inmersa. No obstante, esta incertidumbre no ha impedido que tanto los elogios como las críticas sigan fluyendo.

Lo que sucedió:

Desde hace algunas semanas, los integrantes de Yahritza y su Esencia se ven envueltos en un intenso debate tras haber expresado una serie de observaciones desfavorables en relación a la gastronomía mexicana.

Estos comentarios generaron una oleada de críticas contundentes, llevando a la agrupación al centro de una acalorada controversia. Dado que el asunto aún prevalece como tema de discusión, en esta ocasión realizaremos un repaso detallado de esta polémica, que bien podría ser titulado como "Crónica de una Cancelación Anunciada".

Después de la publicación del video en el que Yahritza y Jairo han ofrecido disculpas, la polémica se avivó aún más debido a la difusión en redes sociales de otro video. En este material, la joven cantante aparece en un puesto de tacos callejero, y su reacción de evidente desagrado al recibir su refresco en una bolsa de plástico generó una nueva ola de críticas.

Este incidente la volvió a colocar en el centro de la controversia y tuvo un impacto significativo en la presencia de la agrupación en las redes sociales, en particular en su cuenta de Instagram, donde se estima que perdieron aproximadamente cinco millones de seguidores.

Por ahora, los miembros de Yahritza y su Esencia tienen previsto el lanzamiento de una nueva canción en colaboración con la Banda MS para este viernes 11 de agosto de 2023.

A pesar de esto, su intención es continuar con su carrera de manera regular. No obstante, en las plataformas de redes sociales, se ha hecho un llamado a no respaldar su próximo sencillo. El tiempo será el que determine si los jóvenes oriundos de Washington logran recuperar la aceptación del público mexicano o no, y si finalmente son perdonados por la controversia previa.