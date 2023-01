VIDEO. Yeri Mua y Brian Villegas arreglan sus problemas

Al terminar su relación, que los últimos meses se estaba volviendo bastante tóxica, y luego de una infidelidad de "El Paponas", las cosas se pusieron muy tensas y las publicaciones de ambos estuvieron envueltas en la polémica.

Yeri reveló que su ex le debía un millón de pesos que le había prestado tres meses antes y que al terminar no le había liquidado la deuda, desatando miles de comentarios de sus seguidores. Así como de los fans de Villegas.

El día de ayer, a través de su cuenta de Twitter "Tu bratz favorita", Yeri confirmó que su expareja ya le había pagado, con lo que daba por terminado ese capítulo de su vida.

Ya me pago mi ex pareja y hoy comienza el proceso de liberación de bienes, lo demás que tengo que arreglar sobre lo que viví en esa relación ya se encargarán las personas que me representan, cierro este capítulo, gracias por apoyarme?? — tu bratz favorita (@yerimua) January 3, 2023

"Solo los 500 mil del préstamo que le transferí hace 3 meses, por eso aclaro que lo demás será llevado por mis representantes y no podré tocar el tema", publicó.

Desde el inicio se dijo que la cantidad que adeudaba era de un millón de pesos, que la maquillista le había prestado a su novio para que realizara unos proyectos de negocios, por lo que dijo, el resto de la deuda será a través de sus representantes.

Solo los 500 mil del préstamo que le transferí hace 3 meses, por eso aclaró que lo demás será llevado por mis representantes y no podré tocar el tema — tu bratz favorita (@yerimua) January 3, 2023

Yeri aprovechó para agradecer a sus seguidores por el apoyo que le brindaron desde la ruptura con su pareja y aseguró que dejará todo atrás y continuará con sus sueños.

Por su parte, Brian Villegas realizó una transmisión en vivo para mostrar el documento que comprueba que la deuda con Yeri Mua fue saldada y a la vez se disculpó por serle infiel y hacerla pasar una vergüenza cuando fue grabado en un antro de Mazatlán con otra mujer.

"Te quiero pedir disculpas porque es algo que no he hecho. Te pido una disculpa por lo que viste, se me salió de control, créeme que no quería que me grabaran, no quería estar en esa situación, el error lo hizo y te pido disculpas por la situación que te hice pasar".

También le aclaró que ya no desea tener más problemas con ella y que lo más sano es quedarse con los bonitos recuerdos y la felicidad que tuvieron cuando estaban juntos.