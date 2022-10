VIDEO. Tunden a Nodal por permitir que sus fans insulten a Beli

Tras varios meses de haber terminado la relación entre la que fuera la pareja del momento, Christian Nodal y Belinda , quienes no se cansaban de demostrar su amor al mundo entero e incluso se comprometieron en matrimonio, el sonorense sigue creando polémica.

Esta vez los internautas lo tundieron en rede sociales, luego de que circularan algunos videos donde se muestra cómo los fans del cantante de regional mexicano insultaran a Belinda durante un concierto y éste no hiciera nada ante la situación.

"Beli, Beli, Beli, Beli, chingas a tu mA$%$#", gritaban al unísono los admiradores de Nodal.

Sin embargo, lo que más llamó la atención, fue la forma como reaccionó el intérprete de "Ya no somos ni seremos", quien aparentó que no escuchaba y hasta se notó en su rostro una ligera sonrisa.

Posteriormente, el cantante habló de lo sucedido y reveló que él no puede cuidar lo que diga la gente: "Yo no puedo cuidar la boca de todo el mundo".

De inmediato, usuarios de redes sociales manifestaron su descontento ante la actitud de Christian Nodal, al considerar que fue muy poco caballeroso y hasta "machista", por no poner un freno a las personas que insultaban a Belinda.

"Nodal es un macho", "Cazzu, agárrate", "Claro que no puede cuidar la boca de todo el mundo, pero están en su concierto y debió decir que no se insultaba a nadie", "Él tiene la culpa por no ponerles un alto", "Y lo dice tono de burla", se leía entre los comentarios.