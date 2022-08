VIDEO. Participante de MasterChef acusa al Chef Benito de acoso

Posteriormente se supo que su salida se debía a que participaría en la versión MasterChef Latinos, a donde fue invitado por su excompañero Adrián Herrera, que también había sido despedido de Azteca.

MasterChef Latinos terminó el pasado 11 de agosto; sin embargo, Lourdes Andonie, una de las excompetidoras, denunció a Molina de acoso, asegurando que durante su participación le hacía comentarios inapropiados, incluso aseveró que eso fue lo que la llevó a ser eliminada.

"Tuve ´pique´ con Benito, porque cuando él llegaba por las estaciones hacía comentarios como queriendo opinar sobre lo que yo estaba cocinando y eso me incomodaba muchísimo. Una vez la regué cuando preparaba unos langostinos y me hicieron ´caca´, como si hubiera sido el peor platillo del mundo y solo de verlo no lo quisieron probar", contó.

Andonie reveló que la presencia del Chef Benito le incomodaba, por lo que el día de su eliminación explotó contra él; aseguró además que los comentarios de los demás jueces la hicieron sentir muy mal.

"La chef Claudia y el chef Herrera, que me adoraban, no probaron mi platillo. El chef Herrera fue el que menos me regañó y yo me estaba aguantando, entonces llega Benito y yo lo traía ´hasta acá´ y entonces le contesté, pero a la hora que salió al aire se vio como si hubiera sido mi culpa y yo fuera una engreída".

"El momento en el que exploté fue cuando este chef pasaba por las estaciones. Haz de cuenta que tú estás cocinando y todo, tienes una cámara aquí, entonces él se ponía del lado de la cámara y en su celular escribía notas como ´te ves hermosa´, haz de cuenta que yo estaba cocinando y en eso veo su mensaje y es como si te paralizaras y luego piensas ¿qué hago?".

"En ese momento yo estaba cocinando, con el tiempo encima, con mucho estrés y aparte él me estaba enseñando ese mensaje. Me hizo como choque, ese tipo de cosas me empinaron", aseguró.

La exparticipante afirmó que no lo contó a la producción del reality show y no sabe si están enterados del comportamiento del chef, por lo que le pareció raro que después de ignorar en varias ocasiones al juez, la eliminaron.