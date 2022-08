VIDEO. Natanael Cano protagoniza pelea en un antro

A través de redes sociales circulan varios videos que indican que el intérprete de "Diamantes" no detuvo su enojo y se descontroló, luego de que primero apareciera disfrutando de la música.

En un primer video se ve al cantante muy tranquilo y feliz bailando muy con una dama, mientras que en otro clip aparece gritando algunos insultos mientras lo quieren detener para la pelea no continúe.

"¿Quién eres tú, pen***? Chin*** a tu mad**...", le dice Natanael Cano a un sujeto mientras lo empuja y otra persona intenta detenerlo.

Natanael ha sido señalado por sus actitudes en repetidas ocasiones; recientemente reveló que considera que es el mejor exponente de su género y quien más talento tiene, pues destacó que a pesar de su corta edad ha logrado importantes triunfos.

"Pregunta seria, ¿ustedes creen que en México haya alguien con más futuro, talento que yo? Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro, no creo", dijo.