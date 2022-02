VIDEO: Mhoni Vidente asegura que Belinda fue infiel a Nodal

No cabe duda que Belinda y Christian Nodal fueron la pareja sensación, pero así como subieron como la espuma ante sus fans, así de estrepitosa fue la ruptura, pues se han desatado mil especulaciones de por qué rompieron el compromiso .

Y se corren muchos trascendidos, como el que ella le mintiera para que le prestara cuatro millones de dólares para pagar impuestos y eran 500 mil pesos, como el que ella no le devuelva el anillo, valuado en 60 millones de pesos.

Sin embargo, como siempre ha ocurrido, quien ahora dio una visión de lo que provocó la ruptura amorosa fue la pitonisa Mhoni Vidente, quien aseguró que la responsable de ello fue Belinda.

La cubana afirmó que la estrella del pop le puso los cuernos a su prometido, quien descubrió el engaño y, sintiéndose burlado, decidió terminar las cosas por la suave y poner fin al compromiso.

Asimismo, Mhoni descartó que Nodal regresara con su exnovia, Fernanda Guzmán, pues de acuerdo con el tarot, él traía la carta del ahorcad a cuestas.

"(Nodal) Ya traía situaciones con su disquera que desde noviembre, que ya se venían adelante. Pero en la relación de Nodal y Belinda, Nodal se enamoró totalmente mientras que Belinda al principio no, lo tomaba más como un marketing que le estaba funcionando", señaló la astróloga.

NO LE REGRESARÁ EL ANILLO

En respuesta a la polémica por la devolución o no del anillo de compromiso que el cantante sonorense le hizo a "Beli", dijo que esto no ocurrirá, "no se visualiza que le vaya a regresar el anillo, así que olvídense de eso".

Además, dijo que el cantante de Regional Mexicano sí le prestó fuertes sumas a Belinda, cantidades que oscilan entre uno y dos millones de dólares.

Asimismo, destacó que la ruptura de la pareja no era nueva, sino que se había dado hacía un mes.

MAMÁ DE NODAL YA NO QUERÍA QUE SIGUIERAN JUNTOS

Entre la pareja hubo una tercera en discordia, dijo la vidente, y fue Cristy Nodal, la madre del caborquense, quien dijo que siempre, como buena madre, estuvo al pendiente de todo lo que ocurría en torno a su hijo con la cantante.

"Hay una tercera en discordia, es una mujer. Yo creo que la mamá de Nodal estuvo buscando situaciones para que cortara con Belinda", dijo.

Y es que la mamá de Nodal notó muchos cambios en su hijo, algo que no le gustó para nada, como el que se tatuara, el que "Beli" le controlara más, por lo que ésta al verse acorralada comenzó a llamar a un exnovio y la madre de Nodal se entera y va y se lo dice a Christian, quien se siente burlado, pues siente que apostó mucho en la relación.

Asimismo, Mhoni Vidente dejó en claro que Nodal no volvió con su ex María Fernanda Guzmán.

EL FUTURO PARA BELINDA Y CHRISTIAN NODAL

En cuanto al porvenir de Belinda, la pitonisa aseguró que la cantante no está acabada, pues se reinventará y saldrá con un cantante famoso, pero casado: Eduin Caz, de Grupo Firme, u otro grupero, alguien estilo Bad Bunny.

En cuanto Christian Nodal, este sostendrá una relación con una integrante de la dinastía Aguilar: Ángela.