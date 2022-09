VIDEO. Gustavo Adolfo Infante amenaza en vivo a compañeros

La discusión se dio cuando presentaron una nota sobre Sherlyn y Giovanni Medina y el conductor mencionó que ellos solo son amigos; luego dijo que el ex de Ninel Conde le había enviado un mensaje inconforme por la información, por lo que sus compañeros le aclararon que ellos no mentían y le pidieron que no se dejara marcar línea por parte de Medina.

Ante la situación, Infante arremetió contra sus compañeros y les reprochó que ellos nunca tenían una noticia exclusiva y aseguró que está cansado que siempre quieran manchar sus exclusivas.

Además, amenazó a la Vega-Biestro con sacarla de programa y les dijo que ya no aguanta trabajar con ellos.

"No se ardan. El hecho de que yo tenga las fuentes muchas veces que ustedes no tienen, la neta. Tengo notas y ustedes nunca tienen, es la realidad", dijo visiblemente enfadado.

"De qué se trata", cuestionó Ana María Alvarado.

"Qué agresivo", dijo Vega Biestro.

"Ya me cayeron gordas la neta, ya me cayeron mal que siempre estén desacreditando mi trabajo. La realidad es que ustedes quieren desacreditar, pónganse a trabajar. A ver Joanna desde que yo estoy aquí solo una exclusiva has tenido", explotó Infante.

Poco después el periodista ofreció una disculpa a sus compañeros de la emisión matutina y al público, pero fue duramente criticado en redes y algunos internautas pidieron que fuera despedido por misógino y prepotente.