VIDEO: ¿Christian Nodal dedica canción a Belinda? ¿Será cierto?

Aunque parece que el tema de Belinda y Christian Nodal ya no da para más, las sorpresas no paran de llegar, pues recientemente se filtró una parte de la nueva canción del sonorense, que los internautas sospechan va dirigida a su examada, pues habla del desamor.

En el fragmento del video filtrado, se escucha al intérprete de Regional Mexicano cantar: Hoy me atacan los recuerdos / tu fantasma sigue aquí / no me cuida por las noches / sólo se burla de mí".

Y después se escucha en el clip: "Yo aquí sigo tomando / y voy de mal en peor / porque ya me enteré de que estás con alguien / que te dice que te ama más que yo, / sigo perdido en este vacío amor".

Debido al desamor que se escucha en la letra, rápidamente a los usuarios de redes sociales les voló la imaginación y encontraron la musa de la melodía: Beli.

Lo que sí es concreto, es que el artista caborquense tiene previsto para septiembre retomar su gira con presentaciones en México y Estados Unidos.

Christian Nodal y Belinda finalizaron su mediática relación hace casi medio año, pero ambos siguen dando de qué hablar, pues jamás se dio a conocer el motivo del truene, pero se especuló fue por causa de la petición de un enorme préstamo de ella a él, a lo que éste se negó.