VIDEO. Belinda abandona México; ¿Nodal le fue infiel?

El primero en anunciar la noticia fue Christian Nodal, quien dio a entender que la cantante lo decepcionó, sin dar detalles de lo sucedido, pero todo parece indicar que la relación no terminó en buenos términos.

La intérprete de "Amor a primera vista" se ha mantenido en silencio y no ha hablado sobre el asunto, que dejó bastante consternados a los fans de los "Nodeli", por lo que se ha mantenido alejada de los reflectores.

Este Día de los Enamorados todos sus seguidores esperaban ver cómo celebrarían, pues, como es sabido, Christian y Belinda no desaprovechaban ninguna fecha en especial para demostrarse su amor con espectaculares celebraciones, románticos detalles, que compartían en redes sociales para beneplácito de sus admiradores.

Sin embargo, nada fue como se esperaba, ya que Belinda fue captada en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde estaba a punto de abordar un avión, aunque se desconoce el destino, por lo que fue rápidamente abordada por la prensa respecto a su truene con Nodal, pero se rehusó a dar declaraciones y huyó rápidamente de las cámaras y micrófonos.

La exnovia de Christian Nodal vestía un abrigo Tous beige, con un osito bordado en la espalda, con el que se cubría hasta la cabeza, mientras era protegida por una persona y corrían a la sala de abordaje, donde ya no se les permitió a los reporteros avanzar.

Minutos después llegó la señora Belinda Schüll, madre de la cantante, sin dar ninguna declaración, apenas un día después de que publicara en su cuenta de Instagram un mensaje de apoyo para su hija.

Respecto a la ruptura de los Nodeli, han surgido varias suposiciones, algunas atacan a la cantante y aseguran que engañó a Christian pidiéndole una fuerte cantidad de dinero para pagar una deuda al Fisco; mientras según el programa de espectáculos "Ventaneando", supuestamente la exnovia de Nodal, María Fernanda Guzmán, tuvo que ver en la separación, ya que aseguran que el sonorense habría pasado los últimos días con ella, incluso se dice que festejaron juntos su cumpleaños el fin de semana.

"Mientras ella estaba en Nueva York, el niño

Nodal

se fue a Tapalpa, ahí vive la ex novia y fue a ver al ex cuñado, porque es muy amigo del ex cuñado. Hay un berrinchazo en medio", comentó Pati Chapoy.