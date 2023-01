VIDEO. "Babo" revela que su video fue para ayudar a Piqué

La popularidad del rapero creció tras filtrarse su video de OnlyFans, en el que se aprecia su miembro viril con perlas incrustadas, mismo que se viralizó en redes y fue objeto de innumerables publicaciones y memes.

En la divertida entrevista, "Babo" reveló que fue para ayudar a su "compa" Gerard Piqué, luego de que Shakira lanzara su video con Bizarrap, en el que hacía indirectas al futbolista.

Entre risas, aseguró que su video sirvió para desviar la atención de los internautas que atacaban al ex de la colombiana.

En tono de broma, el vocalista de El Cártel de Santa dijo que Piqué le habló para pedirle ayuda.

"No, pues me habló mi compadre el Piqué jajaja. ´Me están dando en la madre, yo no sé hacer canciones´...Pues va", expresó el cantante.

El entrevistador "La Mole" destacó que la canción "Piensa en mí" fue un éxito, pero lo que llamó la atención fueron las imágenes del video, de contenido altamente sexual.

"Babo" dijo para finalizar que el que su video se filtrara cuando estaba en la cúspide el escándalo de canción de Shakira, fue una coincidencia del destino, pero que sí fue de gran ayuda para Piqué, ya que la atención se desvió hacia él.