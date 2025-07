VIDEO| Así fue la vez que Facundo y Galilea Montijo llegaron a la final de Big Brother

En 2002, Big Brother VIP marcó un antes y un después en la televisión mexicana. La primera edición del reality reunió a celebridades como Facundo, Galilea Montijo, Arath de la Torre, Lorena Herrera y Alan de Magneto en un experimento social que cautivó al público al mostrar sus vidas dentro de una casa aislada, con votaciones semanales y eliminaciones constantes.

Hoy, más de dos décadas después, ese recuerdo vuelve a tomar fuerza luego de que Facundo entrará como habitante oficial de La Casa de los Famosos México 3. Durante una reciente entrevista con Galilea Montijo, el conductor recordó con humor la final que compartieron en Big Brother VIP, en la que quedó en segundo lugar, detrás de su entonces compañera de encierro.

"Son esos traumas que a uno le quedan por estar peleando por un primer lugar, que llegó una lacrosidad y me ganaste. Me quedé traumado, y ahora estoy feliz porque Gali no está en La Casa de los Famosos y puedo ganar, tengo posibilidades", expresó Facundo entre risas.

ASÍ FUE LA VEZ QUE FACUNDO Y GALILEA MONTIJO LLEGARON A LA FINAL DE BIG BROTHER

El día de ayer, Facundo ingresó a la Casa de los Famosos México y eel foro lo recibió Galilea Montijo, quien no perdió la oportunidad para recordar el momento en el que le ganó en Big Brother. "Échenme la imagen para que siga traumado", mencionó la conductora.

El famoso comediante aprovechó para decirle que la abrazó como en Miss Universe haciéndose el hipócrita, recordando lo que él estaba pensando en ese momento. "Te odio, Gali yo necesitaba ese dinero más que tú, no tenía ni muebles en mi casa", mencionó Facundo.

En esa edición de 2002, los últimos tres concursantes en la casa fueron Arath de la Torre, Facundo y Galilea Montijo. Arath ocupó el tercer lugar y fue el conductor Víctor Trujillo, en su papel de 'Brozo', quien anunció que Facundo se quedaba con el segundo puesto, lo que provocó una espontánea reacción del entonces joven conductor: "No mams, pi...e Gali, muy bien", exclamó antes de abrazar a la ganadora.

Uno de los aspectos más llamativos de aquella temporada fue que Galilea Montijo jamás fue nominada para abandonar la casa, lo que evidenció tanto su popularidad con el público como su estrategia dentro del juego.

El legado de Big Brother VIP ha perdurado en el tiempo, evolucionando hasta convertirse en La Casa de los Famosos México, cuya tercera temporada está por comenzar con Facundo como uno de los protagonistas. Su regreso al formato revive no solo una etapa crucial de su carrera, sino también un momento icónico de la televisión nacional.