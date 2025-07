5 actores de K-dramas que hablan español y que quizá no sabías ¿Los conoces?

El auge de la ola coreana o Hallyu ha llegado a rincones impensables del planeta, siendo América Latina uno de los principales bastiones del fandom que apoya con devoción a las estrellas del K-pop y los K-dramas.

Esta cercanía ha provocado que varias celebridades surcoreanas se animen a aprender palabras y frases en español, logrando conquistar aún más a su público hispanohablante.

5 ACTORES COREANOS QUE HABLAN ESPAÑOL

1. PARK SEO JOON

El actor de Itaewon Class y Qué le pasa a la secretaria Kim no solo es conocido por su talento y carisma, sino también por su esfuerzo al hablar español.

Durante su participación en el reality Youn’s Kitchen 2, Park aprendió frases básicas para comunicarse con los clientes, especialmente porque el programa se grabó en España.

Años después, en la tercera temporada Youn's Kitchen, grabada en México (Bacalar), volvió a interactuar con hispanohablantes, aunque su papel como chef lo mantuvo más enfocado en la cocina. Aun así, tanto él como sus compañeros V de BTS y el actor Choi Woo Shik, se animaron a practicar algunas frases en español.

2. PARK SHIN HYE

Conocida como la “princesa de los doramas”, Park Shin Hye se robó el corazón del público en Memories of the Alhambra, una producción ambientada en España.

Su personaje, Jung Hee Joo, tiene diálogos en español, lo cual sorprendió gratamente a sus fans. Esta serie también presentó al ídolo de EXO, Park Chanyeol, pronunciando con emoción: “¡Despierta, estamos en Granada!”, lo que rápidamente se volvió viral.

3. SEO YE JI

La protagonista de It’s Okay to Not Be Okay también ha mostrado su habilidad con el español.

En la comedia Potato Star 2013QR3, Seo Ye Ji dejó ver su dominio básico del idioma con diálogos fluidos y una pronunciación destacable, causando admiración entre los fans hispanos que no esperaban escuchar su lengua materna en una producción coreana.

4. LEE MIN HO

Ícono del Hallyu y protagonista de clásicos como Boys Over Flowers y El Rey Eterno Monarca, Lee Min Ho ha demostrado interés en el idioma español.

Aunque no ha tenido muchos diálogos en pantalla en esta lengua, ha viajado por países como México y España, donde ha interactuado con fans latinos. Su esfuerzo por saludar en español en eventos y redes sociales ha sido bien recibido y valorado por sus seguidores.

5. SONG JOONG KI

Conocido por su papel en Vincenzo, donde habla italiano con soltura, Song Joong Ki también se preparó en español para la película Bogotá.

En esta producción, ambientada en Colombia, el actor recibió clases del idioma como parte de su preparación para interpretar a un inmigrante coreano en el país sudamericano.

Estos ejemplos demuestran que el amor entre los artistas coreanos y sus fans latinos es mutuo. El esfuerzo por comunicarse en español, aunque sea con frases sencillas, crea un lazo especial y refuerza el fenómeno cultural que sigue creciendo sin fronteras.