VIDEO. Amenazan a Yeri Mua de muerte durante un en vivo

Y es que durante el enlace, la famosa recibió una fotografía de su ex, la cual, presuntamente, le envió el futbolista del Atlas, Julián Quiñones.

Como se recordará, Yeri y Brian, alias "El Paponas", terminaron su relación debido a una supuesta infidelidad de parte de él; desde ese momento, la famosa se enfrascó en demandas legales para reclamar el dinero que le prestó a su entonces novio para diversos negocios, mismos que no prosperaron y ahora ella quiere recuperar el préstamo.

Mientras estaba en la transmisión, Yeri dio a conocer que Julián le había enviado una fotografía de su ex, lo que le cayó mal; sin embargo, nunca esperó que algunos seguidores del equipo Atlas le empezaran a tirar no nada más "hate", sino que hasta le amenazaron de muerte.

"Resulta y resalta que nos están atacando a Aaron y a mí... Me están amenazando de muerte. ¡Ah, caray!, me quieren petatear. Andan subiendo fotos de pistolas y de balas y andan diciendo que me van a matar cuando vaya a Guadalajara", dijo Yeri durante el en vivo.

Mua respondió que Quiñones es quien la ha estado buscando, pero ella no le ha dado respuesta alguna, y dijo que si algo le ocurre quedará en la conciencia tanto del jugador, como de Brian.

BRIAN SE DEFIENDE Y DESMIENTE EL ENVÍO

A raíz de la polémica, fue el propio "Paponas" quien salió en defensa de Quiñones, al explicar el contexto de la fotografía.

"Salí a comer con unos empresarios de Guadalajara y justamente en el lugar donde estábamos me encontré a este jugador que no voy a mencionar su nombre porque no quiero que le vayan a decir chin#$%&$".

Dijo que el deportista nada tiene qué ver en el caso, ni de lo ocurrido entre la pareja. "La neta el vato es un profesional, un deportista y no tienen por qué meterlo en estas tonterías".

Y también se deslindó de haber enviado la foto, pero señaló que fue una broma de Quiñones, quien la mandó en el relajo de la cena.

"Yo le dije no hagas eso y el vato la envió de cotorreo, pues si vio la foto, a él le dio risa, pero a mí no porque la gente empezó a decir que yo le dije que enviara la foto. Yo le dije no lo hagas porque las redes se vuelven locas; él lo hizo en forma de cotorreo, pero se salió de control".

Aunque todo, supuestamente, quedó en una broma al calor de la comida, a la influencer no le gustó para nada, y menos recibir amenazas de muerte de los segudiores del club.