VIDEO. Amenazan a grupo norteño tras balacera en plaza comercial

De acuerdo con medios, el conjunto norteño se encontraba firmando autógrafos a sus fans, cuando de pronto se escucharon balazos dentro del lugar.

El incidente se desarrolló en la Plaza Paseo 2000, cuando los músicos se estaban tomando la foto, parte de una dinámica para la estación de radio "La Invasora 90.4".

Cuando iban a la mitad del evento, se desató la balacera, que preocupó al grupo y provocó que sus admiradores se dispersaran en busca de refugio a fin de salvar su vida.

Aunque ninguna persona resultó lesionada, se indicó que todo se originó por un presunto asalto a una tienda de celulares.

Sin embargo, otras versiones establecieron que, supuestamente, los hombres armados iban, realmente, sobre los músicos: contra Arturo González (acordeonista y primera voz), César Soto (bajo sexto), Alfonso Rodríguez (segunda voz) Jesús Cuadras (bajo eléctrico) y Ángel de León (batería).

LO QUE DECÍAN LAS MANTAS DEL GJNG

Luego de ocurrido el incidente, las redes sociales comenzaron a viralizar fotografías de una mantas en las que, presuntamente, el CJNG le pidió al vocalista de la banda que no actuara en Tijuana.

"Arturo González, 'El Panther bélico' de Grupo Arriesgado aquí no es para que andes de bélico ni con tus corridos, aquí tiene dueño. No somos corrientes por eso no te matamos fue aviso, aquí no estás en tus terrenos ni con tu gente, tienes las horas contadas para irte de Tijuana así ve agarra tu pistola y tu radio para que cantes corridos donde puedas porque aquí te vas a ching*r a tu madre. Atte CJNG", decía la manta.