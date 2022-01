VIDEO. Alfredo Adame habla sobre su pelea en la calle

El polémico actor dio su versión de los hechos al programa "Venga la Alegría" sobre la trifulca que sostuvo con dos automovilistas

Por: Ofelia Fierros

Luego de que el actor Alfredo Adame fue grabado durante una pelea callejera golpeando a una mujer, dio su versión de los hechos para el programa "Venga la Alegría".

"Me robaron la cadena", contó el expolítico, quien no solo se ha hecho famoso por su trabajo como actor de telenovelas y como conductor, sino por sus controversiales pleitos y declaraciones, sobre todo en lo que respecta a su exesposa Mary Paz Banquells y hasta de sus propios hijos; asimismo, ha protagonizado escándalos con Carlos Trejo, Diana Golden, Laura Bozzo, entre otros.

Adame aseguró al programa matutino que le riña callejera fue debido a un robo.

"Lo que pasa es que alguien me dijo: ´Adame, te están robando el celular´, en eso volteo y veo al hombre con medio cuerpo dentro de mi auto", contó.

Además, dijo que no solamente trataron de hurtarle el teléfono, sino que también lo despojaron de una valiosa cadena.

"Yo pensé: ´¿por qué se me dejó venir al cuello?´", Y pues hasta más tarde me encontré tirado un dije con una piedra roja, que yo traía en mi cadena.

El actor contó que al llegar a su casa se percató que no tenía la cadena. "Pensé que obviamente por eso se me fue encima, pues para robarme la cadena. Ya me habían robado el celular y también me robaron la cadena", reiteró.