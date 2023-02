VIDEO. Alfredo Adame confiesa que mató a un hombre a golpes

El exconductor afirmó que la tragedia se suscitó cuando él tenía 17 años, durante un enfrentamiento con un hombre, a quien accidentalmente asesinó, al darle un fuerte golpe en el cuello.

"El cuate se me dejó venir muy macho, hizo como que me iba a pegar y en ese momento le meto un golpe en el cuello. El cuate se fue de espaldas y los demás se fueron para atrás y mi cuate me dijo: ´vámonos´, y nos subimos al coche".

Adame aseguró que al pasar tres días, su amigo le habló para contarle que el hombre al que golpeó, que supuestamente era hijo de un prominente abogado "medio mafioso", había muerto.

Asimismo, aseguró que al contarle a sus padres lo que había pasado, éstos lo escondieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y al pasar un año regresó a su casa.

"Mis papás me mandaron a Michoacán y estuve un año. Regresé y nunca pasó nada, y hace unos 10 ó 12 años, llegó un cuate y me dijo: ´oye, yo soy primo de tal, te acuerdas aquella bronca que tuviste...pues era un gandalla´", aseguró.

Adame además mostró su registro nacional, cédula y credencial que lo acredita como cinta negra.