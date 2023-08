VIDEO | Yeri Mua anuncia su debut oficial en OnlyFans. Esto costará la suscripción y cuándo estará disponible

Una de las influnecer más conocidas es Yeri Mua, quien se dio a conocer con su cambio de imagen y sus consejos para maquillarse; sin embargo, desde hace meses se posicionó en el gusto de los internautas y ahora le está dando un giro a su contenido.



La famosa de las redes informó a través de su cuenta de Instagram que ahora, además de su trabajo habitual, le entrará a la creación de contenido de paga y para público adulto.

Así como lo lee: Yeri Mua le entrará a OnlyFans, una plataforma enfocada a contenido exclusivo para que los usuarios puedan consumirlo.

En OnlyFans es donde otra celebridad de las redes sociales también se hizo de un buen capital con una carrera en constante ascenso: Karely Ruiz.

La veracruzana, que cuenta con 11 millones de seguidores en TikTok y siete millones de fans en Instagram, anunció oficialmente que ahora hará otra clase de contenido.

Para dar a conocer su debut en la plataforma para adultos, Yeri Mua aparece con su larga cabellera color cobrizo, sus clásicos pupilentes y enfundada en lencería color negro.

Luego se ve a la famosa posando en la cama, censurando sus partes íntimas, en las que se aprecia la frase: "Contenido explícito".

Al final del video, Yeri Mua escribe con un lápiz labial rojo en el espejo: "Only (Fans) próximamente".

Así las cosas, de acuerdo con el link que la celebridad de internet compartió, a partir del 18 de agosto, Yeri comenzará a subir contenido explícito en su OnlyFans, y la suscripción a la plataforma tendrá un costo de 20 dólares al mes.

Y, como era de esperarse, las reacciones a la notica no se hicieron esperar, pues miles de sus seguidores tienen su opinión al respecto, comentarios en los que se lee que no podrá superar a Karely Ruiz, entre otros que no la dejan muy bien parada.