VIDEO | Yahritza y su Esencia reaparece en nueva entrevista comiendo frijoles y arroz

La gigantesca polémica que se suscitó por las declaraciones sobre la comida mexicana que hicieran los integrantes de la agrupación Yahritza y su Esencia, fueron suficientes para que fueran lapidados, virtualmente, en redes sociales.

Y es que a la cantante y sus hermanos se les ocurrió externar su sentir y cómo les parecía la gastronomía mexicana, considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Sin embargo, su franqueza cayó como balde de agua fría entre sus fans mexicanos, quienes no dudaron en cancelarlos y exigir que otros hicieran lo mismo, llenando de hate la internet.

Y aunque Yahritza y su Esencia, integrado por ella y sus hermanos Armando y Jairo Martínez, se disculparon públicamente por sus dichos, el malestar provocado ya se había expandido.

Desde entonces, los abucheos fueron constantes en sus presentaciones y se dio la cancelación de algunas de sus presentaciones.

QUERIENDO RECOMPONER EL BARCO

Así las cosas, y en un intento de enderezar la nave, azotada por las embravecidas olas del mar mediático, Yahritza y sus hermanos concedieron una entrevista a Pepe Garza, mientras degustaban un platillo típico de los mexicanos: frijoles, arroz, carne y tortillas.

La charla se desarrolló en la casa que Yahritza recientemente compró para sus padres, donde se abordaron desde las agresiones en las redes, hasta las amenazas de muerte que han recibido.

La finalidad de la entrevista era mostrar al respetable los orígenes humildes de los jóvenes, quienes tienen raíces mexicanas y que, pese al éxito que han alcanzado, "no han perdido el piso", e incluso hubo momentos en que Yahritza estuvo a punto de llorar.

En ese espacio tan privado, rodeado del calor familiar, Yahritza y su Esencia se mostraron tal cuales son, a la vez que intentaban disculparse de esa manera, con el público.

"Yo ya ni quería salir por el miedo de que me miraran y de que me fueran a hacer algo. Era más de mi hermano, porque lo que menos quiero es que algo le pase. Era más la preocupación por él, no era para mí, para mí no me importa lo que digan".

Y es que, en días pasados, su hermano Mando envió un mensaje que preocupó a la gente en las redes sociales, pues dejaba entrever que estaba deprimido.

Pese a los esfuerzos de los integrantes de la agrupación por redimirse, los internautas no han perdonado sus palabras y hasta acusaron a Pepe Garza de pretender "colgarse" de la efervescencia del momento.