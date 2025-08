VIDEO | Tom Holland comparte momentos con sus fans tras rodaje de Spider-Man: Brand New Day

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day comenzó a principios de agosto de 2025 en las calles de Glasgow, transformadas para parecer el centro de Nueva York.

En un emotivo gesto, Tom Holland saludó y pasó varios minutos con cientos de fanáticos congregados cerca del set, algunos incluso disfrazados del héroe arácnido.

UN REGRESO AL RODAJE A LO CLÁSICO Y CON ACCIÓN REAL

A diferencia de la anterior entrega (No Way Home) que se filmó mayoritariamente en estudios por restricciones de la pandemia, esta nueva película apuesta por locaciones reales y cinematografía tradicional. Holland ha destacado que la producción recuerda al estilo clásico de Spider-Man: Homecoming.

La filmación incluye secuencias de acción intensas, como persecuciones con un tanque y autos del NYPD que desencadenan explosiones coordinadas en calles como Bothwell Street, generando gran expectación entre los habitantes locales.

NUEVO TRAJE DE SPIDER-MAN QUE RINDE HOMENAJE A LAS VERSIONES CLÁSICAS

En el video compartido por usuarios en redes sociales se puede ver a Holland en su traje saludando a los fans, se aprecia el nuevo traje que fue presentado oficialmente el 1 de agosto, Día de Spider-Man.

El traje presenta colores rojo y azul más intensos, un emblema arácnido más grande y detalles en relieve que evocan a los diseños clásicos de Tobey Maguire y Andrew Garfield, generando una respuesta emocionada entre los seguidores.

Marvel busca que el tono de la historia sea más urbano y centrado en delitos cotidianos, alejándose de tramas multiversales o cataclismos cósmicos, con personajes como Punisher colaborando en ese enfoque callejero.

CIMIENTOS PARA EL NUEVO CICLO DEL UCM

Spider-Man: Brand New Day se perfila como el inicio de un nuevo ciclo en el Universo Cinematográfico de Marvel. Su estreno está fijado para el 31 de julio de 2026. La historia retoma la vida de Peter Parker tras los eventos de No Way Home, en un contexto más centrado en Nueva York y con plena independencia de la trama multiversal.