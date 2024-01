VIDEO | Santa Fe Klan batea a Xóchitl Gálvez: "Yo ni sabía quién era"

El reconocido rapero mexicano Santa Fe Klan deslindó su imagen de la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien recientemente compartió un video en redes sociales presumiendo el respaldo del artista al proyecto político de Fuerza y Corazón por México.

En el video, Gálvez se acerca al cantautor agradeciéndole por su apoyo "al barrio", a lo que Santa Fe Klan responde con un breve gesto de aprobación.

Este encuentro generó controversia entre los seguidores del rapero, algunos lamentando su apoyo a la precandidata del PAN, PRI y PRD, mientras que otros aplaudieron a Gálvez por acercarse a la juventud.

En el video que se virtalizó en redes, se ve a Xóchitl Gálvez quien compartió junto a Santa Fe Klan, en el clip la precandidata presidencial le pide al rapero "echarse unas rimitas".

"Saludos para toda la raza, qué chido que apoya al barrio, jefa, échele muchas ganas y mucha suerte, mucho éxito, aquí andamos, puro Santa Fe, puro México", dice Santa Fe Klan.

"YO NI SABÍA QUIÉN ERA"

La situación tomó un giro inesperado cuando, tras la polémica, Santa Fe Klan fue cuestionado sobre su apoyo a Xóchitl Gálvez.

En sus declaraciones, Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real de Santa Fe Klan, sorprendió al afirmar que ni siquiera conocía a la precandidata, ya que, según él, no sabe de política.

"Te reuniste recientemente con Xóchitl allá, apoyándola, a algunos no les gustó mucho", le preguntó la reportera, a lo que Santa Fe Klan respondió: "Ah no, ni sabía quién era. No pues, así me para la gente. Yo nada más le dije ´suerte, échale con todo´. Es que yo no sé de esto. No, yo no sabía", señaló el rapero, lo que provocó risas entre los presentes y generando reacciones irónicas en redes sociales.

¿Unas mentiriras o qué, @XochitlGalvez?

Santa Fe Klan se deslinda de la candidata del PRIANRD: Yo ni sabía quién era. pic.twitter.com/LDPUpkPN6C — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) January 20, 2024

La respuesta de Santa Fe Klan no solo desató burlas en línea, sino que también generó críticas hacia Xóchitl Gálvez, acusada de realizar un "montaje". Incluso, el exalcalde Víctor Romo, adversario político de la precandidata, expresó en redes sociales: "Así como Santa Fe Klan, en México nadie conoce a Xóchitl Gálvez".