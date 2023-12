VIDEO | Luisito Comunica explota contra los Récord Guinness por reconocimiento a Kimberly Loaiza

Indudablemente, en esta era de creadores de contenido la carrera por tener más seguidores y likes los orilla hacer cualquier cosa con tal de no desaparecer en los miles de internautas.

Uno de los más destacados youtubers que se ha mantenido en el gusto de los internautas por su contenido es Luis Arturo Villar Sudek, más conocido en redes sociales y diversas plataformas como Luisito Comunica.

LUISITO COMUNICA EXPLOTA CONTRA LOS RÉCORD GUINNESS

Y aunque habitualmente es una persona tranquila y no se inmiscuye en polémicas, se ha convertido en tendencia en medios e internet, pues estalló en contra de los Récord Guinness.

El motivo: el que la organización le otorgara a la influencer y cantante Kimberly Loaiza el reconocimiento como la influencer con más seguidores en la plataforma YouTube en el mundo de habla hispana, pues cuenta con más de 43.5 millones de followers, en tanto que Luisito en su canal oficial cuenta con más de 41.3 millones de suscriptores.

Al respecto, Luisito realizó un en vivo y señaló que, aunque tiene respeto y aprecio por Kimberly, la molestia no es con ella, sino con los Récord Guinness.

Y es que la Kim Loaiza, como también es conocida la famosa, presumió en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con 39 millones de followers, el reconocimiento que le otorgaron.

Al conocer la noticia, "Luisillo el Gordillo", como el youtuber también se hace llamar, criticó el reconocimiento que otorgó la organización Guinness.

ESTO DIJO LUISITO CONTRA LA ORGANIZACIÓN DE LOS RÉCORD GUINNESS

"Quiero hablar de un tema que no me incumbe. Nadie me pidió mi opinión y me va a traer polémica innecesaria. Es un error, yo lo sé, pero me encontré con la noticia de que a Kimberly Loaiza le dieron un Récord Guinness por tener el canal en español con más seguidores en el mundo", indicó el llamado "Rey Palomo".

Dijo que bastaba con una búsqueda en Google habría sacado a los Récord de un error, pues existían otras cuentas con más seguidores y que tenían años en la plataforma, entre las que mencionó a uno de los primeros youtubers más conocidos, el chileno Germán Garmendia, con su canal Hola Soy Germán, así como a Femanfloo y Badabún.

"La cosa está muy cool y es muy buena, pero no es verdad. No es en contra de Kim, sino contra la organización porque en qué momento dieron este premio. ¿En qué momento no pudieron comprobar eso? Se supone que Guinness es la organización con mayor prestigio de récords mundiales. Basta una búsqueda de Google para ver que hay por lo menos tres canales en español con más suscriptores [que Kimberly Loaiza]", agregó.

Subrayó que el señalamiento no era contra Kim, ya que le aprecia, "es en contra de Guinness porque está dando records que no son verdad. No sé por qué no verificaron bien la información".

Y aunque el dato aportado por el también empresario, los internautas reaccionaron contra el youtuber, pues unos le tacharon de envidioso, otros le dieron la razón y algunos comentaron que la cantante pagó por el premio.

"Luisito Comunica":

Por las historias de @LuisitoComunica sobre el récord Guinness que recibió recientemente Kimberly Loaiza. pic.twitter.com/iYQfiDar5B — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 11, 2023