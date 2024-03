VIDEO | Franco Escamilla defiende a músicos de banda playeros en Mazatlán de Ernesto Coppel

Ante la polémica que desatara el empresario hotelero Ernesto Coppel Kelly, al pedir a través de un video, que se viralizó en redes sociales, que se prohibieran la presencia de músicos de banda en la zona de playa porque provocaba que el turismo extranjero se fuera, la respuesta tanto de los representantes del género, como de internautas y de la sociedad en general fue contundente.

Tras esa declaración, al empresario sinaloense "la ha llovido sobre mojado", pues entre quienes se plantaron en favor de los músicos fue el comediante Franco Escamilla, quien fue tajante en cuanto a su percepción, máxime, dijo, en la cuna de la banda sinaloense.

ESTO DIJO FRANCO SOBRE LA PETICIÓN DE PROHIBIR LA BANDA EN LA PLAYA

De acuerdo con un video que se publicó en redes sociales, el comediante abordó el tema y dijo:

"Personalmente, le voy a decir algo a la gente: he tenido el gusto de vivir en Estados Unidos un tiempo, y si los gringos tienen un lema, aparte de ´Regrésate a tu país´, te dicen: ´aprende nuestras costumbres, no quieras venir a imponer las tuyas. Aprende nuestro idioma; tú intégrate. No nos tenemos que adaptar a ti´, y se las compro".

Y luego, agregó: "Pero luego vienen a México y dicen: ´Es que no me gusta la música banda´. ¿En Mazatlán? O sea, ¡no seas imbécil! Cuna de la música banda".

Dijo que no es fan del género, pero dejó entrever que así como el mexicano se ha tenido que adaptar a la cultura de Estados Unidos, los norteamericanos no deberían venir a imponer su modo de vida, sino adaptarse a la cultura mexicana.