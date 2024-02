VIDEO | Explosiva colaboración de Residente y Christian Nodal; lanzan tema "Pólvora de Ayer"

El reconocido cantante de regional mexicano, Christian Nodal, sorprendió a sus seguidores al anunciar una colaboración explosiva con el ícono del rap, Residente.

La nueva canción titulada "Pólvora de Ayer" es parte del próximo álbum de Residente, "Las letras ya no importan", y promete cautivar a los amantes de la música con su fusión de estilos.

El tema, que ocupa el puesto número 11 en el último álbum de Residente, marca un cambio significativo en el sonido tradicional de Christian Nodal, quien deja a un lado sus raíces de mariachi y norteño y se aventura en un terreno musical diferente, al explorar el característico ritmo del cantante puertorriqueño de 46 años de edad.

"PÓLVORA DE AYER": UN TOQUE COUNTRY QUE CONQUISTA A LOS FANS

La colaboración ha sido un éxito entre los seguidores de ambos artistas, ya que la fusión de estilos ha dado como resultado una canción única con un toque country.

Christian Nodal, conocido por su estilo mariachi, deja ver su gran versatilidad musical al adentrarse en este género bajo la influencia de René Pérez Joglar, nombre real de Residente.

ALTAS EXPECTATIVAS PARA EL ÁLBUM "LAS LETRAS YA NO IMPORTAN"

Residente adelantó a través de sus redes sociales que su próximo álbum "Las letras ya no importan" incluye varias participaciones de destacados artistas como Vico C, Arcángel, Rauw Alejandro, entre otros.

Con un total de 23 temas, el álbum incluirá colaboraciones notables como "313" con Silvia Pérez Cruz y Penélope Cruz; "Quiero ser baladista", con Ricky Martin; "Problema Cabrón", con WOS; "This is Not America", con Ibeyi; "Ron en el piso" y "Rene", lo que aumenta aún más las expectativas de los fanáticos.

Ante esto, la colaboración musical entre Christian Nodal y Residente en "Pólvora de Ayer" promete todo un éxito por la fusión de estilos de estos exitosos artistas.