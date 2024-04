VIDEO | Este es el nuevo tráiler de "The Joker 2: Folie à Deux"

Cuando se pensó que el Guasón, villano y antagonista de Batman, y que magistralmente encarnara el fallecido actor Heath Leadger, vino con todo el aclamado Joaquín Phoenix y le imprimió su sello personal, que lo llevó a ganar varios reconocimientos a nivel internacional.

Y como quienes vieron la cinta Joker se quedaron con ganas de más, por lo que nuevamente el director Todd Phillips llevó de nueva cuenta a la pantalla grande a Arthur Fleck, pero con una versión distinta: The Joker 2.

The Joker 2: Folie à Deux cuenta la historia del Hombre Murciélago y la Liga de la Justicia, pero esta vez en formato de musical, sin serlo plenamente, que da un giro de 180 grados a la película.

Esta trama cinta, que ha generado innumerables expectativas entre los fans del universo cinematográfico DC, presenta un elenco de grandes personalidades de la farándula, como Lady Gaga, Zazie Beets, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Harry Lawtey y Jacob Lofland.

Pese a que no se han dado a conocer más detalles de la cinta, se sabe que la mayor parte de la historia se desarrollará en el Manicomio Arkham, además de que hace referencia a un trastorno siquiátrico, en el que los síntomas de sicosis se transmiten de un paciente a otro, además de que nos narrarán la historia de la locura Joker y Harley Quinn, personificado por la estrella del pop Lady Gaga.

Y aunque la película cuenta con un formato de musical, pues se reinterpreta canciones famosas, pero es posible que se agreguen melodías compuestas para la película.

De acuerdo con la información de medios especializados, está previsto que The Joker 2: Folie à Deux se estrene en las salas de cine el 4 de octubre.

