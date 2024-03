VIDEO | Eduin Caz acuerda con Ernesto Coppel para que bandas toquen en playas de Mazatlán

Luego de que se solucionó el conflicto por la presencia de las bandas del regional mexicano sobre las playas de Mazatlán, el cantante Eduin Caz publicó una serie de videos en su cuenta de Instagram, en los que muestra la visita que le hizo al empresario hotelero Ernesto Coppel y en donde destaca que el tema está arreglado.

En uno de los videos se observa a varios jóvenes en un carro de golf, entre ellos Eduin Caz, quien con cerveza y una bocina en manos llega a la casa del hotelero.

"Aquí venimos llegando a la casa de Neto Coppel, no fuimos a la marcha, pero sí venimos a solucionar el problema. (...) Ya llegó tu amigo; ni modo que no me recibas. Espero que no se enoje el viejo conmigo", dijo entre risas el cantante.

Posteriormente Coppel Kelly abre el portón y lo invita a pasar.

ARREGLO

En otro de los videos, se observa a ambos sentados en una sala acompañados de varios hombres.

"¿Entonces qué? ¿Puede seguir tocando la banda en Mazatlán, en la playa o no?, pregunta Eduin Caz a Coppel, quien responde: "Claro que sí".

Momentos después estrechan la mano y Eduin expresó: "¡Arreglado"!

Finalmente en otra grabación, el empresario hotelero con guitarra en mano canta el "Corrido de Mazatlán", mientras Eduin Caz hace los coros.

PANORAMA

La polémica por la música de banda inició cuando un video en redes sociales se hizo viral debido a que mostró cómo un guitarrista tuvo que detener la interpretación que hacía de música clásica ante un grupo de personas adultas, al parecer extranjeras, debido a las fuertes notas de una banda que tocaba en la playa de Mazatlán.

Ante ello, el empresario Ernesto Coppel divulgó un mensaje en el que sugería que ese tipo de música no debe estar permitida en la playa, lo que desató una serie de manifestaciones y protestas de parte de músicos locales, quienes solicitaron a la autoridad municipal un mayor tiempo para laborar esta Semana Santa en las playas mazatlecas, lo que finalmente les fue autorizado.