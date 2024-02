VIDEO | Daniel Bisogno es hospitalizado de nuevo; Pati Chapoy revela qué le sucede

El conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno, fue hospitalizado nuevamente, según se dio a conocer el día de ayer.

Durante la más reciente emisión del programa de espectáculos de TV Azteca, su colega, Pati Chapoy, compartió detalles sobre las razones que llevaron al conductor a someterse a observación médica.

En el programa de espectáculos se anunció que Daniel Bisogno se encontraba en el hospital, generando preocupación entre sus seguidores debido a sus anteriores problemas de salud en 2023.

Para evitar especulaciones sobre la condición de su compañero, Pati Chapoy dedicó unos minutos durante su programa para hablar sobre la reciente hospitalización de Daniel Bisogno.

¿QUÉ SE SABE DE LA SALUD DE DANIEL BISOGNO?

Durante la emisión del viernes, Chapoy reveló que el apodado "El Muñeco" ingresó al hospital para someterse a un chequeo médico de rutina, dado su constante monitoreo de salud debido a anteriores problemas.

Los compañeros del conductor expresaron que notaron a Bisogno cansado y delgado, motivando su decisión de buscar atención médica.

"Daniel Bisogno el día de ayer fue ingresado de nueva cuenta al hospital porque está muy al pendiente de cuidar su salud. Son chequeos que se le están realizando porque como lo hemos visto a lo largo de ´Ventaneando´, en todas las presentaciones que ha tenido aquí, pues de pronto lo veíamos cansado y delgado", expresó la conductora.

Finalmente, Pati Chapoy, junto a Pedrito Sola, Linet Puente, Rosario Murrieta y Ricardo Manjarrez, aseguraron que Daniel Bisogno continúa hospitalizado y se le practicaron ciertos procedimientos de los cuales afortunadamente salió bien. Además, hicieron un llamado a no caer en especulaciones.

"Sigue ingresado, está bien, en la mañana le hicieron ciertos procedimientos y salió muy bien. Seguramente se va a quedar a descansar el fin de semana, no lo sé todavía, porque no me lo ha informado, pero él de viva voz se comunicó conmigo para informarme lo que les estoy diciendo", dijo Chapoy.