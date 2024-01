VIDEO | Conmocionadas, Wendy Guevara y Kimberly Irene hablan sobre agresión a Paola Suárez

En una transmisión en vivo a través de YouTube, la reconocida influencer mexicana Wendy Guevara compartió detalles impactantes sobre la agresión que sufrió su amiga Paola Suárez, presuntamente a manos de su novio.

La dramática revelación se llevó a cabo durante un encuentro con su amiga Kimberly Irene en las calles de León, Guanajuato.

Según las declaraciones de Wendy Guevara, ella fue informada de la brutal golpiza desde las 7:00 del miércoles por un amigo en común, quien le envió fotografías de Paola recién golpeada. Durante la transmisión, Wendy expresó su conmoción al ver las imágenes, narrando el momento en que se enteró del trágico incidente.

"Cuando yo llegué a verla al hospital, ella me preguntó, '¿qué horas son, Wendy?' Eran las 7 de la tarde, 'no lo puedo creer', ya eran las 7 de la tarde, se le fue el tiempo así", reveló la "Perdida", quien señaló la sorpresa de Paola Suárez al percatarse del tiempo transcurrido desde la agresión hasta su llegada al centro médico.

Por otro lado, Kimberly Irene admitió no tener conocimiento de la situación hasta que vio la transmisión en vivo de Wendy, donde esta relataba los eventos relacionados con Paola Suárez. "Sí vi el en vivo que hiciste, yo no sabía y me enteré en ese momento, dije 'ay no es cierto'", confesó la también influencer.

Wendy Guevara detalló que, desde las 7 de la mañana del miércoles, se encontraba al tanto de la agresión, describiendo su sobresalto al recibir las imágenes de Paola después del presunto ataque por parte de su expareja, identificado como Jesús N.

WENDY Y SUS AMIGAS PAGARÁN LOS GASTOS DE PAOLA SUÁREZ

En otra transmisión en vivo, Wendy pidió a sus seguidores que no envíen dinero a ninguna cuenta, ya que ella y sus amigas se van a encargar de los gastos.

" No vamos a pedir nosotras dinero para Paola ni vamos a poner su cuenta ni nada. Paola dijo que no traía mucho (dinero) pero nosotras vamos a poyar y tenemos que juntarnos entre nosotras, para eso estamos las amigas", dijo la influencer.