VIDEO | César Bono pide ayuda para desalojar a mujer que vive en su casa sin pagar renta

Uno de los actores de comedia más queridos de México, César Bono, acudió a las redes sociales para denunciar a una mujer, quien vive en su casa en el Huixquilucan, Estado de México, y no le ha pagado renta desde hace más de un año. Además, pide ayuda para desalojarla.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter: @cesarbono) el comediante del Cine de Ficheras, dijo que se trata de Jéssica López Rivera, quien labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),

"México, estoy en problemas. Soy César Queijeiro Bono y quiero decirles que en mi casa, que se ubica en Herradura, Huixquilucan, Estado de México, vive una persona sin pagar renta desde hace más de un año. Esa persona es Jessica López Rivera que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social", expuso.

De acuerdo con lo explicado por quien interpreta "Frankie Rivers", en la comedia de situación Vecinos, la mujer le pagó un año de renta anticipadamente, aunque esa no fuera la forma de pago, pero en este año no le entregó ni un peso.

"Pagó un año adelantado de renta hace un año, jamás le pedí que esa fuera la forma de pago, yo quería que pagara mes con mes, como se usa siempre. Me pagó ese año que les digo y no ha vuelto a pagar en todo este 2023 un solo centavo. Yo sé dónde vive la mujer; yo sé que es una delincuente, porque día con día me está robando".

El actor comentó que, después de un juicio en Huixquilucan, a la fémina le fue notificada fecha de desahucio para se saliera de la casa, pero otro juez echó para atrás la decisión.

"Yo gané en Huixquilucan el pleito y me habían dado fecha de desahució para sacarla de mi casa, pero ella asistió con otro juez que, no sé porque razón, se fue en contra de la decisión del juez anterior".

Después de narrar lo que pasaba, Queijeiro Bono pidió ayuda "a toda la gente que lo haya visto trabajando desde más de 50 años" para desalojarla, además en mensaje posterior compartió la cuenta de X de Jéssica López Rivera.