VIDEO | Carín León, este fue el desafortunado comentario que hizo en su concierto

Carín León se presentó en su natal Hermosillo, en el que sería el más grande concierto que ha ofrecido en su tierra, el pasado fin de semana.

Fue en el estadio Fernando Valenzuela, donde durante su presentación realizó un comentario imprudente que lo llevó a estar en el ojo del huracán, ya que se interpretó como que el cantante incitaba a consumir sustancias ilegales.

Pasada la noche, durante el espectáculo el intérprete de "Primera Cita" expresó que los cantantes no deben ser considerados ejemplos para nadie, ya que simplemente se dedican a hacer música. Posteriormente, de manera coloquial, manifestó su deseo de realizar ciertas acciones, haciendo alusión al consumo de sustancias prohibidas como la cocaína.

"Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es. Como buen hermosillense", dijo en vivo.

El artista advirtió que sus palabras podrían no ser del agrado de muchas personas; sin embargo, afirmó que eso no constituía un problema para él.

Después de que el video con la polémica afirmación de Carín León se difundiera en las redes, los usuarios expresaron sus opiniones al respecto. En algunos casos, solicitaron la cancelación del cantante, acusándolo de presuntamente fomentar el consumo de drogas.