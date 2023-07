Victoria Rufo aparece en silla de ruedas

La actriz de telenovelas Victoria Rufo arribó al aeropuerto de la Ciudad de México y lo hizo a bordo de una silla de ruedas, donde la trasladaron unas personas que le apoyaron, ante ello fue cuestionada, pues sus seguidores rápidamente se preocuparon por su salud.

Ante ello respondió que ahora cuando viaja pide asistencia de traslado si tiene que recorrer distancias largas ya que tiene tres "hernias lumbares" y "tres hernias cervicales", las cuales afecta su columna vertebral que le provocan un fuerte dolor, así como debilidad en la espalda.

"Cuando me veo en la necesidad de tener que caminar mucho y no puedo, pido ayuda parar que no se me agrave esto, entonces prefiero desde ahorita ir en una silla de ruedas".

Sobre su padecimiento, expresó que ya se encuentra en una terapia para evitar una operación, el tratamiento consiste en un estiramiento, donde la ponen en una mesa que la va estirando, eso alivia su malestar y le va corrigiendo el problema, explicó.

Victoria Rufo externó que ese padecimiento le salió por estar mucho tiempo sentada, también contó que de joven sufrió caídas de caballos, elefantes pensado que no tendía consecuencias y ahora todo esto le ha provocado fuertes dolores que tiene que tomar medicamentos para sobrellevarlos.

"los síntomas son dolor en la columna y va bajando hacia la pierna en la parte de atrás, en ocasiones la molestia llega hasta el talón e incluso los dedos del pie; provocando la imposibilidad de continuar caminando", manifestó.

Muchas de las veces al continuar caminando aún con el dolor, ha sentido hasta hormigueo y una sensación de calambre y disminución en la fuerza de la pierna, lo que la limita a seguir caminando.