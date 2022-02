Víctima de "Chente" pide que no nombre calle con su nombre

Refiere que el "Charro de Huentitán" la acoso, y al homenajear a un agresor sexual quiere decir que se avala su falta, señala

Por: Edel Osuna

Considerado el último gran intérprete de la música ranchera en México, Vicente Fernández dejó unos zapatos difíciles de llenar, pues su legado es enorme.

Sin embargo, a la par de sus éxitos, también tuvo muchos amoríos, así como escándalos de naturaleza sexual.

Y Lupita Castro, quien se dice víctima del "Charro de Huentitán" rompió el silencio antes de que el cantante muriera, y dijo que él le había acosado y hasta había pasado "algo más grave".

En ese momento explicó que ella cuenta con toda la información que da certeza a sus palabras, pero aseguró que "Chente" usó sus influencias para que el material saliera censurado.

Afirma tener pruebas de lo que le ocurrió, y que "lo importante no es por qué callé tanto tiempo, sino por qué lo hizo. Tengo datos, fechas y todo.

Y agrega: "He sufrido mucho, muchos años callando, pero ya no. Ya no lo voy a callar. Yo también tengo poder de dios y de la palabra".

Asimismo, explica que jamás trató de buscar acciones legales contra el cantante, pero dijo que le hubiese gustado que se disculpara públicamente, para así cerrar un ciclo en su vida y buscar paz mental.

LA PROPUESTA DE NOMBRAR UNA VIALIDAD

Sin embargo, ahora que plantearon en Los Ángeles, California, que una calle de la ciudad lleve su nombre, Lupita señaló que al conocer la idea la tristeza la invadió, pues no está de acuerdo con que avalen la propuesta, pues aunque al artista le gustaba dar la cara, otras personas se involucraron.

"Yo creo que a él sí le gustaba afrontar sus problemas, pienso que no fue totalmente de él no haberme llamado, se involucró su familia y abogados, no les convenía que hablara de ese tema".

Además, dejó en claro que el que una vialidad lleve el nombre de Vicente Fernández, su agresor sexual, significa que se avala su falta.

"Si hubiera sido una persona común y corriente hubieran pedido que fuera a la cárcel, pero no, es un ídolo.

"De qué sirven los movimientos; si lo hacemos es dar el ejemplo de que está bien para los jóvenes, ´sé exitoso y puedes hacer lo que quieras´, no estoy de acuerdo", puntualizó.