Vadhir Derbez, lanza la canción "Morrito", que habla de la ausencia de paternidad de su padre

El 24 de agosto, Vadhir Derbez hizo su regreso a la música con el lanzamiento de su sencillo titulado "Morrito", que ya ha superado el millón de reproducciones en YouTube.

La canción está llena de frases conmovedoras, como "Esperaba en la ventana a que la puerta tocara, otro día más que no llegó papá", "aunque me quebraste, te perdono" y "quién iba a pensar que al final no te iba a necesitar".

Estas líneas profundizan en la temática de la paternidad ausente y marcan una exploración única de la relación entre Vadhir Derbez y su padre, Eugenio Derbez.

En este sentido, Vadhir ha compartido en entrevistas recientes que ha logrado sanar las heridas del pasado y que no guarda rencor hacia su padre por su ausencia durante su crianza. Sin embargo, la canción "Morrito" sirve como una forma de conectarse con millones de personas que también han experimentado situaciones similares y han sentido la falta de una figura paterna en sus vidas.

El video musical de "Morrito" presenta personajes que comparten similitudes notables tanto con Vadhir como con Eugenio Derbez, lo que añade una capa adicional de simbolismo a la canción y su mensaje.

El regreso de Vadhir Derbez a la música ha sido acogido con entusiasmo y ha generado un diálogo significativo sobre temas como la paternidad, la sanación y la conexión emocional a través de la música.

"Esta (canción) en específico sí fue un proyecto muy personal. No sabía si la iba a sacar o no porque sí es una canción que está fuertecita", destacó el hijo de Eugenio Derbez.





El significado de Morrito





Vadhir Derbez, quien además de cantante es también actor, enfatizó que inicialmente no estaba seguro de si la canción "Morrito" vería la luz pública. Sin embargo, cuando comenzó a compartir la canción con otras personas, se dio cuenta de la profundidad y el significado universal del mensaje que transmitía, lo cual motivó su decisión de lanzarla oficialmente.

Consideró que el mensaje era tan relevante y abarcaba experiencias compartidas por muchos que merecía ser presentado al mundo. No obstante, Vadhir Derbez quería asegurarse de que el éxito de la canción no se limitara a ser simplemente una expresión de queja o resentimiento.

Su principal objetivo era transmitir un mensaje que trascendiera esas emociones negativas.

El video musical de la canción fue una parte esencial para lograr esto, ya que, a través de las imágenes y la narrativa visual, se completó la intención de la canción, brindando un enfoque más completo y enriquecedor a la experiencia que deseaba transmitir.

El resultado final de "Morrito" es un equilibrio entre la sinceridad de expresar emociones personales y universales, junto con el deseo de transformar esa experiencia en algo positivo y reflexivo para los oyentes.

El lanzamiento de la canción y su video musical han demostrado ser una manera efectiva de lograr esta combinación y han resonado con una audiencia amplia, generando conversaciones importantes sobre la paternidad y las relaciones familiares.

Por último, Vadhir Derbez enfatizó el mensaje que desea que las personas capten al escuchar su canción: "Explorar estas heridas y este enfoque de las relaciones entre padres e hijos, aprender a escuchar y comunicarse de manera más efectiva".

También, instó a enfrentar el dolor y dejar el pasado en su sitio, ya que el "presente es nuestro momento actual", siendo además lo único que podemos influir y manejar.