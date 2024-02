Usher ilumina el medio tiempo del Super Bowl

Vestido completamente de blanco, sobre un impresionante escenario y acompañado por numerosos bailarines, así comenzó Usher su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LVIII, llevado a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada

Entre las sorpresas que brindó este evento, destacó la participación como invitada especial de la cantante canadiense Alicia Keys, íntima amiga de Usher, con quien interpretó la canción "My Boo". Asimismo, los raperos Ludacris y Lil Jon se unieron al escenario para la interpretación de la canción 'Yeah!'.

En las redes sociales, las reacciones al espectáculo de medio tiempo ofrecido por Usher en el Super Bowl LVIII fueron variadas. Mientras algunos lo calificaron como "muy bueno", otros no lo consideraron ni siquiera como 'aceptable', calificándolo de 'regular a malo'. A

lgunos críticos señalaron problemas de audio al inicio como puntos a mejorar. Hubo quienes destacaron positivamente el espectáculo de luces y la escenografía, así como la participación especial de Alicia Keys.





SUS INVITADOS

Alicia Keys fue la primera colaboradora de Usher en este destacado espectáculo, juntos interpretaron la canción 'If I Ain't Got You' acompañados de un imponente piano rojo. H.E.R. también fue otra de las artistas que se unió al escenario.

Posteriormente, Will.I.AM, miembro de The Black Eyed Peas, hizo su entrada para compartir el escenario con Usher en un despliegue de luces, entonando juntos el tema 'OMG'. Además, 'Turn down for what' fue otro de los temas que resonaron en el Allegiant Stadium, hogar de los Raiders.

La celebración de Usher siguió con la colaboración de Lil Jon, quien se unió al espectáculo para cantar la canción 'Yeah!' junto al renombrado cantante, reviviendo así uno dede sus clásicos.