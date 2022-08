"Tú y tu ridícula familia", dice Panini a hijo de Karla Luna

El pleito inició cuando la "Lavandera Güera" subió una fotografía en su cuenta de Instagram junto a las hijas de Karla Luna, felicitando a una de ellas por su graduación.

"¡Happy Birthday Sara! Te queremos mucho y deseamos que seas muy feliz, que cumplas tus sueños y tus metas. Siempre tendrás a tu familia para apoyarte. ¡Gracias Dios por esta hermosa familia!", fueron las palabras de Panini.

Como se sabe, la familia de Karla Luna no ha tenido contacto con las pequeñas, por causas que se desconocen, pues ambas partes dan diferentes versiones, ya que desde que esta falleció viven con su padre, Américo Garza y con su esposa, Karla Panini.

Ante la publicación, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, algunos elogiando la buena relación que tiene con las niñas y otras criticando que no les permitan convivir con su familia materna.

"Felicidades Sarita, ojalá que sea muy feliz y ojalá también de regalo pudiera ver a su familia materna, que seguro la extrañan y no dudo que la quieran también", comentó la internauta lica.91.

Ante este comentario, Panini no se quedó callada y refutó que la familia de Luna no convive con las niñas porque no quieren, ya que han preferido los shows mediáticos, chismes y escándalos en vez de verlas.

Por su parte, Rubén Luna, al ver la respuesta de la comediante le contestó mediante un largo mensaje en el que la acusó de mentir y aclaró que no ven a las niñas porque ellos no lo permiten.

"Si aquí dices esas mentiras es seguro que mis hermanas viven creyendo la misma historia, ya que dices que si no las vemos es por algo, es verdad, y ese algo no es por falta de ganas, tampoco es el dictamen de la jueza, ni la ley; son ustedes que no las llevan a las convivencias que ya están dictadas. Aquí son solo tus palabras, pero no tus hechos. Mañana mi tía tiene convivencia física con mis hermanas, que fue dictada por la jueza, para que no te quede duda lo mucho que deseamos verlas y las lleven", declaró el joven.

Ante este comentario, Karla Panini arremetió contra Rubén, a quien llamó payaso, ridículo y vividor y le reprochó que toda la familia Luna solo quiere dinero, luego le sugirió arreglar las cosas con su esposo Américo Garza y lo bloqueó de sus redes.

"Ridículo, pelea, dime las cosas de frente o por el teléfono. Todos ustedes tienen nuestros números, pero no, para ustedes es mejor en redes, porque tú y tu ridícula familia sacan provecho económico. Dejen de engañar a la gente, porque ya nadie les cree su cara y pose de víctimas. Ponte a jalar, que cuando tu madre vivía solo le diste problemas, nunca fueron un orgullo, ni tú ni tu psicópata hermana, pues solo le sacaban lana", remató.