¿Tom Holland, la estrella de Spider Man pretende dejar la actuación? Aquí te decimos lo que sabemos

Thomas Stanley Holland, mejor conocido como Tom Holland es reconocido mundialmente por protagonizar películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Inició su carrera de actuación en el año de 2008, interpretando el papel principal de: "Billy Elliot", sin embargo logró su mayor reconocimiento tras ser seleccionado para realizar el personaje de la famosa película: "Spider-Man"

Recientemente se difundió en TikTok un pequeño extracto donde Tom Holland fue invitado al podcast "On Purpose", de Jay Shetty, donde se puede apreciar al actor portando una camisa color rosa y expresando sus deseos de tener alternativas para poder llevar una vida normal.

En la publicación, el artista explica el por qué no le gusta Hollywood.

"Soy un gran fanático de hacer películas, pero realmente no me gusta Hollywood, no es para mí. El negocio realmente me asusta y entiendo que soy parte de ese negocio, disfruto mis interacciones con él, pero, siempre estoy buscando una manera de eliminarme de él para vivir una vida lo más normal posible", expresó el artista.

Si crees conocer al actor de Spider Man, a continuación te compartimos algunas de las cosas que le hacen feliz a Tom Holland

· Su familia

· Amigos

· La carpintería

· El golf

· La organización benéfica que dirige su madre

A pesar de que el artista confesó que no le gusta Hollywood y desea mantenerse alejado de los cines para evitar perderse en el camino como otras personas a las cuales ha conocido, manifestó que le encanta actuar.

"Nunca me verán en una entrega de premios en la que no tenga que estar. No voy a una alfombra roja si no estoy en la película, no quiero la atención", reconoció el humildo artista.