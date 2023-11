Todos los estrenos de HBO Max, Netflix y Amazon Prime Video para este fin de semana: 17 y 19 de noviembre

El fin de semana llegó y con ello, varios estrenos de películas y series de las diferentes plataformas de streaming. Conoce y ve lo que Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video tienen para ti y disfruta de un fin de semana en casa.

SERIES Y PELÍCULAS DE ESTRENOS DE NETFLIX

Serie "Scott Pilgrim da el salto" (17/11/2023). Scott Pilgrim se encuentra con la mujer de sus sueños, Ramona Flowers. Sin embargo, para conquistar su amor, tendrá que enfrentarse a los siete exnovios malvados de ella.

Serie "Calle CoComelon" (17/11/2023). Los compañeros de Cocomelon te animan a sumergirte en un viaje de descubrimiento por el mundo y las emociones que nos inspiran. ¿Qué estás esperando para dejar volar tu imaginación?

Serie "Ojitos de Huevo" (17/11/2023). Cuando un joven ciego con el sueño de convertirse en comediante decide perseguir sus metas, él y su mejor amigo, quien tiene parálisis cerebral, se enfrentarán a cualquier obstáculo que se les presente en el mundo.

Serie "Sagrada familia" (17/11/2023). Una familia con un oscuro secreto inicia una nueva etapa en Madrid, sin embargo, las nuevas conexiones que establecen complican sus planes y su pasado no les permite tener paz.

Serie "Los trabajadores del ferrocarril: La historia no contada de Bhopal 1984" (18/11/2023). Luego de un escape mortal de gas en una fábrica de Bhopal, los empleados del ferrocarril arriesgan su propia vida para rescatar a otras personas, evitando así una catástrofe indescriptible.

Película "Rustin" (17/11/2023). Bayard Rustin, un activista, debe afrontar el racismo y la homofobia mientras dirige la Marcha en Washington en 1963, y así, contribuye a modificar el camino de la lucha por los derechos civiles.

Película "Creyente" (17/11/2023). Un detective perseverante sigue investigando la verdad detrás de la organización de narcotráfico más grande de Asia, así como de su escurridizo líder, con quien tiene asuntos por resolver.

Película "Nuevos ricos" (17/11/2023). Un estafador sin recursos económicos se enamora de una mujer adinerada con una gran fortuna en criptomonedas.

Película "Los reyes de Queenstown" (17/11/2023). Después del fallecimiento de su padre, un futbolista que había sido desplazado regresa a su pueblo natal y se dedica a establecer un vínculo con su hijo, un jugador prometedor con un gran talento y un futuro brillante en el deporte.

Película "Los papás" (17/11/2023). Durante un viaje de pesca junto al padre de Matthew Shepard, cinco hombres comparten, en un documental corto, sus experiencias, sentimientos y preocupaciones en relación con el amor, las esperanzas y los temores que tienen por sus hijos e hijas trans.

PELÍCULAS DE ESTRENO DE HBO MAX

"Little Nicky" (17/11/2023). Luego de pasar diez mil años trabajando arduamente, Satanás quiere retirarse, pero ninguno de sus hijos es suficientemente malvado para reemplazarlo. Sus hijos mayores, Cassius y Adrian, cansados del cruel mandato de su padre, deciden salir de su hogar en busca de crear su propio dominio infernal en Nueva York. No obstante, Nicky, el menor y más ingenuo, logra impedir la sucesión convirtiéndose en un ser humano.

"Loreak" (17/11/2023). La vida de Ane da un vuelco cuando comienza a recibir semanalmente un ramo de flores de forma anónima en su casa. Del mismo modo, las vidas de Lourdes y Tere también son afectadas por unas flores misteriosas. Un desconocido deja cada semana un ramo en memoria de alguien que fue importante en sus vidas.

PELÍCULA DE ESTRENO DE AMAZON PRIME VIDEO

"Ambulance: Plan de Huida" (17/11/2023). En un intento desesperado por cubrir las deudas médicas de su esposa, el veterano Will Sharp se acerca al único individuo que sabe que no debería: su hermano adoptivo Danny. Danny propone a Will participar en un audaz atraco al banco más grande de la ciudad. A Will no le queda otra opción que aceptar. Sin embargo, cuando su plan de escape se complica, los hermanos se ven obligados a tomar como rehenes a un policía herido y una paramédica, a quienes encuentran en una ambulancia.

No salgas este fin de semana de casa y ve todos los estrenos que tus plataformas de streaming favoritas tienen para ti.