Thalía revela tener una enfermedad extraña: "estoy traumada"

Thalía, la renombrada cantante mexicana, sorprendió a sus seguidores al compartir un video en su cuenta de TikTok donde revela que está lidiando con una extraña enfermedad que afecta su sentido del gusto.

En el video, que se ha vuelto viral rápidamente, la icónica estrella mexicana confiesa que ha comenzado el nuevo año enfrentando una nueva enfermedad llamada disgeusia. Con un llamado a sus millones de seguidores, Thalía solicita ayuda a quienes puedan estar experimentando este mismo padecimiento, pidiéndoles que compartan sus experiencias diarias y cualquier consejo para mitigar los síntomas. Este es el relato completo.

ESTO ES LO QUE EXPLICÓ

La artista Thalía compartió en su cuenta de TikTok que desde finales de 2023 ha experimentado un problema de salud, notando un sabor muy salado que identifica como metálico, el cual solo logra aliviarse al beber agua con limón o añadir vinagre a sus comidas.

"Esto comenzó para mí a finales del año pasado, no había mencionado nada porque esperaba que desapareciera, pero persiste. Dicen que podría durar meses o incluso años, ¡no, no, no! Así no, yo no juego", expresó la intérprete de 'Amor a la Mexicana'.

Más adelante en el video, la artista reveló que le han diagnosticado una condición médica conocida como disgeusia, que implica una alteración en su sentido del gusto, ya que cualquier alimento que prueba le deja un sabor a sal o a metal.

"Estoy realmente afectada, acabo de recibir la confirmación de que sufro de disgeusia. Es una perturbadora alteración del gusto, con un sabor persistente a sal, a metal, las 24 horas del día, los siete días de la semana, y no puedo dejar de experimentarlo. ¿Alguna recomendación sobre qué puedo hacer?"

La cantante explicó que, afortunadamente, su sentido del olfato está intacto y puede percibir todos los olores sin dificultad; sin embargo, es el sentido del gusto el que se encuentra afectado.