Taylor Swift se reúne con la familia de su fan fallecida en su concierto

Taylor Swift mostró su cercanía con la familia de Ana Clara Benevides, la joven fan de 23 años que lamentablemente falleció en su concierto en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro durante la ola de calor en Brasil a principios de este mes.

Según información de una fuente cercana, la cantante de "Shake It Off" contactó de manera discreta a la familia, informó el periódico The Sun.

Si ella hace sus acciones públicas, algunos piensan que está capitalizando la situación, pero si opta por el silencio, la acusan de ser indiferente. Twitter ahora está lleno de afirmaciones sobre ella y su equipo ignorando la tragedia, pero eso está lejos de la verdad", comentó la fuente.

"El círculo cercano de Taylor ha estado brindando apoyo en privado en todo lo posible. Todos, desde los más altos hasta los más bajos, están impactados por esta tragedia", añadió.

Además, se menciona que el novio de Taylor, Travis Kelce, está ofreciendo consuelo a la estrella mientras ella enfrenta el dolor por la pérdida de su fan.

"Sin duda, su equipo es como su familia y ha estado presente para ella, pero Travis realmente ha sido su principal apoyo", agregó la fuente.





COMPAÑÍA DE BRASIL SE DISCULPÓ

Luego del fallecimiento de Ana Clara Benevides, Taylor, de 33 años, compartió en Instagram: "Es difícil para mí encontrar las palabras, pero con el corazón destrozado debo decir que perdimos a una fan antes de mi espectáculo esta noche. No tengo palabras para expresar cuánta devastación siento. No sé mucho aparte de que era una persona increíblemente hermosa y demasiado joven".

El director general de Time For Fun (T4F), la compañía a cargo de la producción de la gira de Taylor Swift por Brasil, emitió disculpas el jueves por los inconvenientes en la organización del concierto de la artista estadounidense en Río de Janeiro.

"Sabemos que podríamos haber tomado medidas adicionales, como habilitar áreas con sombra en las zonas externas al estadio donde se llevó a cabo el concierto, o ajustar el horario del espectáculo", expresó Serafim Abreu en un video difundido en las redes sociales de la empresa.





ASI MURIÓ LA FAN

Ana Clara Benevides, de 23 años, perdió el conocimiento durante el concierto y posteriormente fue declarada fallecida debido a un paro cardiaco, según informaron las autoridades municipales y la empresa brasileña encargada del espectáculo, Time For Fun.

Los asistentes expresaron quejas generalizadas sobre el intenso calor y la escasez de agua dentro del estadio de fútbol al aire libre, donde Taylor Swift se presentaba frente a una audiencia de más de 60.000 personas en el primer concierto de tres, todos con entradas agotadas, en Río este fin de semana. Estos conciertos forman parte de la gira Eras Tour de Swift, que ha batido récords en su recorrido por Sudamérica.

Múltiples personas se desmayaron durante el concierto de Taylor Swift el viernes en Río de Janeiro, en medio de una sensación térmica que alcanzó casi los 60 grados Celsius, un récord para la ciudad. Asistentes al evento mencionaron dificultades para obtener agua.