Taylor Swift llevará al cine sus "Eras tour", entérate cómo y cuando

Taylor Swift se encuentra en uno de los momentos más brillantes de su carrera. La destacada cantante está actualmente en pleno desarrollo de su gira mundial, "The Eras Tour", en la que emociona a su audiencia con interpretaciones de sus éxitos más icónicos como "Blank Space", "Fearless" y "All to Well", además de presentar sus más recientes composiciones.

Recientemente, esta talentosa artista estadounidense deslumbró a la Ciudad de México, agotando las localidades en las cuatro fechas programadas en el Foro Sol, donde más de 260 mil seguidores tuvieron el privilegio de asistir y disfrutar de su espectáculo en vivo.

Sin embargo, no todos los "swifties" tuvieron la oportunidad de presenciar su actuación en persona, y se informó que durante esos días cientos de fanáticos se congregaron incluso fuera del recinto con la esperanza de vislumbrar a su ídolo.

Pero aquí viene una gran noticia para todos aquellos seguidores de Taylor Swift que se quedaron con las ganas de experimentar 'The Eras Tour' en vivo. La cantante ha anunciado emocionadamente que está preparando el lanzamiento de una película que documenta los momentos más sobresalientes de su gira, y lo mejor de todo es que llegará antes de lo que podríamos haber esperado.





Regresa a México en la pantalla grande

Taylor Swift, quien ya había dejado huella con cuatro exitosos conciertos sold out, ahora se prepara para hacer su regreso a México en la pantalla grande, ya que se ha anunciado que la película de 'The Eras Tour' llegará a los cines del país.

La cantante compartió la emocionante noticia esta mañana a través de sus redes sociales, donde brindó un adelanto de lo que los espectadores podrán disfrutar sobre su gira mundial exitosa.

En sus propias palabras: "The Eras Tour ha sido la experiencia más significativa y electrizante de mi vida hasta ahora, y estoy emocionada de anunciar que pronto llegará a la pantalla grande".

Además, la cadena de cines mexicana Cinepolis tendrá el honor de proyectar esta tan esperada película, que está destinada a todos los "swifties" mexicanos que ansiaban más de Taylor Swift.

¿Cuándo será la proyección?

Tal como Taylor Swift anunció personalmente a través de un mensaje dirigido a todos sus seguidores, la película que captura lo más destacado de "The Eras Tour" se estrenará en salas de cine el 13 de octubre próximo.





La preventa de boletos

La preventa para disfrutar de "The Eras Tour" en la pantalla grande comenzó este 1 de septiembre. Los boletos estarán disponibles para su compra a través del sitio web oficial de Cinépolis y también a través de su aplicación móvil. Además, podrás adquirir boletos en la taquilla de tu Cinépolis más cercano.