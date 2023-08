Taylor Swift, esto cuesta armar tus friendship bracelets para el concierto

México está en plenos preparativos para dar la bienvenida por primera vez a Taylor Swift, convirtiéndose así en el primer país latinoamericano en formar parte de la gira 'The eras tour', una de las producciones más costosas en la industria musical.

Adicionalmente, este tour marca el regreso de Taylor Swift a los escenarios después de una pausa durante la pandemia, abarcando su colección de diez álbumes de estudio, lo que se espera genere un impacto económico de mil 12 millones de pesos en el país.

Los conciertos de Taylor Swift están programados para los días 24, 25, 26 y 27 de agosto en el Foro Sol, con las puertas abriéndose al público puntualmente a las 16:00 horas.

Dado que es la primera ocasión en que Taylor Swift visita México, todas sus seguidoras han decidido rendir homenaje a su artista preferida y se han embarcado en la creación de pulseras de la amistad, tal como se sugiere en la canción "You're on Your Own Way, Kid" del álbum "Midnights".

Esta noción de confeccionar estas pulseras surgió a partir de dicha canción, y la intención es intercambiarlas con otras seguidoras antes, durante y después de los conciertos, como un modo de conmemorar y fortalecer los lazos entre fans.

Para confeccionar estas pulseras, requerirás los siguientes materiales:

- Cuentas de colores

- Letras de colores

- Adornos para pulseras

- Hilo elástico





En cuanto al costo de armar tu kit para asistir al concierto de Taylor Swift, el enlace proporcionado no está disponible para acceder a detalles precisos sobre los precios actuales. Sin embargo, los costos pueden variar dependiendo de la calidad y cantidad de los materiales que elijas, así como de dónde los compres.

Puedes calcular un estimado basado en los precios locales de los materiales en tu área. Es importante investigar y comparar los precios en diferentes tiendas o en línea para obtener una idea más clara de cuánto podría costar armar tu kit de pulseras para el concierto.

En Fantasías Miguel, la tienda de manualidades de México, puedes encontrar cada bolsita de cuentas de colores de 100 piezas entre 40 y 45 pesos. Esto varía del tamaño y forma de ellas.

Para adquirir las letras, en cada bolsa encontrarás 250 unidades y su precio es de 42.80 pesos. En caso de querer confeccionar más de 10 pulseras, requerirás aproximadamente 2 bolsas de cada tonalidad y de cada letra del abecedario.

En términos globales, el desembolso queda a tu elección; sin embargo, para asegurar una cantidad adecuada de pulseras, al adquirir un número moderado de 2 bolsas por tono y 3 adicionales de letras, junto con el hilo y los adornos, podrías invertir entre mil y mil quinientos pesos en la tienda previamente citada.