Taylor Swift dona 100 mil dólares a familia de mujer de raíces mexicanas muerta en el tiroteo en Kansas City

La famosa cantante estadounidense Taylor Swift realizó una donación de 100 mil dólares a la familia de Lisa López Galván, la mujer que fue trágicamente asesinada durante el desfile del Super Bowl de los Kansas City Chiefs, según informó The New York Post.

Lisa López Galván, de 43 años y madre de dos hijos, perdió la vida en medio de un tiroteo que ocurrió mientras su familia celebraba la victoria de los Chiefs el pasado miércoles.

La recaudación de fondos en GoFundMe, creada para brindar apoyo a la familia en este difícil momento, recibió dos sorprendentes donaciones de 50 mil dólares cada una por parte de la ganadora de 14 Premios Grammy, Taylor Swift.

La artista envió un mensaje de condolencias a la familia de la víctima: "Les envío mi más sentido pésame y condolencias tras su devastadora pérdida. Con amor, Taylor Swift", escribió la intérprete de "Cruel Summer" en las dos contribuciones.

La recaudación de fondos, lanzada el jueves por la tarde con un objetivo inicial de 75 mil dólares, tuvo un incremento significativo gracias a la generosidad de la novia de Travis Kelce, jugador de los Chiefs de Kansas City.

Actualmente, la artista se encuentra llevando a cabo una serie de conciertos en Melbourne Australia, como parte de su gira, con un total de siete espectáculos programados en el país.

Lisa López Galván, quien trabajaba como DJ en la radio comunitaria KKFI y era copresentadora de "Tejano Tuesday", enfocada en la música latina, perdió la vida en medio de este trágico suceso. Además de su fallecimiento, otras 22 personas resultaron heridas, entre las que se encontraban nueve niños.

El hermano de Lisa, Beto López Galván, informó que el hijo mayor de la víctima también sufrió una herida de bala, mientras que uno de sus primos, presumiblemente menor de edad, resultó herido durante el ataque del pasado miércoles.

